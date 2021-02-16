全台6成科系有扶弱 學測4科前標有望上台大生醫科系

為消除教育不平等，促進階級流動，各大學特設分組，降低弱勢生入學門檻，或優先錄取經濟不利生、新住民子女。今年全台近6成科系設有弱勢生扶助計畫，其中包含台大等多所頂尖國立大學的特設分組，名額更較去年增20名，達384人；教育部今年起推動「願景計畫」，讓517名在地或弱勢學生可透過「個人申請」就近就讀11所國立大學。

今年個人申請入學招生計有69所大學院校、2181個學系（組），有1235個學系訂有扶助弱勢招生措施。其中，台大個人申請「希望組」名額更從34人增加為44人，校內43系都設希望組，考生只要學測國英達前標、數社達均標，就有機會錄取台大法律、外文系；國英數自4科達前標，也有望錄取台大生醫科系，包含護理、職治、公衛、生技等系。

台大「希望組」今年首度納入非山非市學生和新移民二代，落實校長管中閔「鄉鄉有台大人」目標。台大註冊組主任李宏森指出，台大個人申請續設「希望組」，名額也比去年多10個，電機工程系開出2名是最多，工學院每個系都有名額，熱門校系如資工、法律、醫學等系也都有名額，預計明年要讓全校55系加入。

政治大學「政星招生組」、中興大學「興翼招生組」今年名額皆較去年多4個；中央大學「向日葵招生組」則較去年再增2名。學生透過特設分組入學，可享學生學雜費減免及獎助學金，中央大學更提供每人每年可獲10萬元獎學金，共頒發4年，另補助經濟弱勢學生至國外研修，一年最高50萬元。

除了既有弱勢學生優先錄取或加分優待等措施，教育部今年起推動「願景計畫」，優先招收住在鄰校縣市的弱勢或特殊境遇生，就近就讀11所國立大學，包括海洋大學、台南大學、東華大學、屏東大學、台東大學、暨南大學、嘉義大學、宜蘭大學、聯合大學、高雄大學和金門大學。

這11所國立大學，可以在原有名額下設願景組，或以願景計畫外加名額，招收符合願景計畫生資格學生。明年共115個校系提供517個名額，包括2校、19系、107名屬願景組，其餘410名為願景計畫外加名額，各校各系審核標準不一，考生可參酌各系分則簡章。