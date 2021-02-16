大學甄選教戰／甄選面試 考古題、時事題必備

一旦學測及術科成績篩選通過，接著進入第二階段—面試。多元入學專家胡天爵表示，學生準備面試，首要任務在於徹底蒐集甄試學系的資訊，目的是「了解敵情（了解學系）」，知己知彼百戰百勝，掌握「敵情」才能自我推銷證明你比他人更強。而在面試前一、二天，建議學生把已繳交的自傳、讀書計畫，仔細再讀一次，這往往是審查委員面試問題的主要素材。 面試九大常考題 圖／聯合報提供

了解學系包括校系史及簡介、學術風氣與走向、學校特色、課程大綱、校系設備、師資陣容與表現、傑出校友、學報系刊或是相關領域的期刊及學系教授的研究領域等。胡天爵表示，這些資料可以上入口網站、利用搜尋網頁鍵入大學校系名查到；也可到各校系網址蒐集學系的資訊，或直接上大學網路博覽會。學生也可以到大型書店如找必修科目的書籍，若能蒐集其他大學相同學系不同特色之所在，面試回答問題也會言之有物。

「考古題」可在面試時發揮作用。胡天爵分析，一般大學系主任三或四年輪換，面試內容會因系主任主導而有所改變；如果能找到學長姊談近兩年的面試考古題，較有參考價值。若是新成立或第一年辦理甄選的系，學生可參考其他大學相同系名的科系面試資料；雖然不同學校，但是教授接觸的領域相同，所想到的問題也很近似。

「時事題」也不能忽略。胡天爵表示，通常教授最愛問與專業領域有關的時事題，「你對ＸＸ新聞有什麼看法」。學生可到圖書館翻閱近一個月的報紙，除了注意大標，還要多看「深度報導」或「評論文章」，看完之後多角度思考觀點，不要有藍或綠的唯一觀點。

清大副校長戴念華表示，如今各系所的面試，多半是幾個審查委員同時面試幾個學生，較少一對一面試。面對團體競爭，學生必須爭取發言機會，如果沒被審查委員問到問題，要主動發言爭取表現。談到答題技巧，他認為許多問題沒標準答案，同學可以「我認為」、「我的經驗」、「我對這個事情的看法」開頭，謹記大學教授重視有思考能力的學生。（系列完）