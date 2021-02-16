大學甄選教戰／台大27系要筆試 考高三課程

一一○學年大學個人申請將開跑，想錄取台大不只要準備書審資料、面試，該校另有廿七系自辦筆試，占校內科系五成。校方為解決各系筆試衝堂問題，去年起安排多系合辦「聯合筆試」，讓更多學生考得到。

台大教務處表示，台大吸引不少高分群，許多考生每科都十五級分，再篩一次也難分高下，所以許多科系另辦筆試。筆試範圍是高三課程，因學測範圍已縮小為高一、高二內容，但高三加深加廣課程，攸關能否銜接大一課程。考後按成績擇優進入面試關卡，提高甄選鑑別度。

台大註冊組主任李宏森說，台大同領域校系採共同筆試，解決第二階段衝堂問題。校內也採預分發，考生如果已正取第一志願，就不會再正取第二個台大校系，今年會持續執行。

一一一學年後辦理筆試科系可能變少，主因是「高中學習歷程檔案」隨一○八課綱上路，一一一學年起取代書審資料，至少占甄試分數兩成。台大醫學、法律等十五系，目前書審占分都是零，未來改採學習歷程，勢必增加占分。

台大社會系一一一學年起擬廢除筆試，系主任林國明表示，系上口試占七成分數，另辦小論文筆試占三成。未來規畫廢除小論文筆試，更看重學習歷程。

談到廢除的原因，林國明表示，現行書審資料有造假可能性，部分教師無意願參採。但學習歷程有教師認證，並要上傳政府資料庫，可信度較高，值得納為甄試一環。

台大理工領域則主張「還是要考筆試」。台大電資學院院長張耀文解釋，理工科系多年來舉辦筆試，目的是為解決學測鑑別度不足問題。筆試公信力遠比學習歷程高，未來不考慮廢除筆試。