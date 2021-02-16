大學甄選教戰／台大27系要筆試 考高三課程

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導

一一○學年大學個人申請將開跑，想錄取台大不只要準備書審資料、面試，該校另有廿七系自辦筆試，占校內科系五成。校方為解決各系筆試衝堂問題，去年起安排多系合辦「聯合筆試」，讓更多學生考得到。

台大教務處表示，台大吸引不少高分群，許多考生每科都十五級分，再篩一次也難分高下，所以許多科系另辦筆試。筆試範圍是高三課程，因學測範圍已縮小為高一、高二內容，但高三加深加廣課程，攸關能否銜接大一課程。考後按成績擇優進入面試關卡，提高甄選鑑別度。

台大註冊組主任李宏森說，台大同領域校系採共同筆試，解決第二階段衝堂問題。校內也採預分發，考生如果已正取第一志願，就不會再正取第二個台大校系，今年會持續執行。

一一一學年後辦理筆試科系可能變少，主因是「高中學習歷程檔案」隨一○八課綱上路，一一一學年起取代書審資料，至少占甄試分數兩成。台大醫學、法律等十五系，目前書審占分都是零，未來改採學習歷程，勢必增加占分。

台大社會系一一一學年起擬廢除筆試，系主任林國明表示，系上口試占七成分數，另辦小論文筆試占三成。未來規畫廢除小論文筆試，更看重學習歷程。

談到廢除的原因，林國明表示，現行書審資料有造假可能性，部分教師無意願參採。但學習歷程有教師認證，並要上傳政府資料庫，可信度較高，值得納為甄試一環。

台大理工領域則主張「還是要考筆試」。台大電資學院院長張耀文解釋，理工科系多年來舉辦筆試，目的是為解決學測鑑別度不足問題。筆試公信力遠比學習歷程高，未來不考慮廢除筆試。

延伸閱讀

HBL／5連敗後2連勝 松山展望下季

台大學霸應徵台積電！面試亂答超慘下場曝光

個人申請防疫應變 擬提高書審學測比重取代面試

面試三間公司都要求「做這事」 內行曝暗黑心機：歡迎來鬼島

相關新聞

大學甄選教戰／APCS檢測 台大資工首度參採

大學甄選會去年底公告一一○學年繁星推薦和個人申請簡章，卅八個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測...

大學甄選教戰／甄選面試 考古題、時事題必備

一旦學測及術科成績篩選通過，接著進入第二階段—面試。多元入學專家胡天爵表示，學生準備面試，首要任務在於徹底蒐集甄試學系的資訊，目的是「了解敵情（了解學系）」，知己知彼百戰百勝，掌握「敵情」才能自我推銷證明你比他人更強。而在面試前一、二天，建議學生把已繳交的自傳、讀書計畫，仔細再讀一次，這往往是審查委員面試問題的主要素材。

大學甄選教戰／台大27系要筆試 考高三課程

一一○學年大學個人申請將開跑，想錄取台大不只要準備書審資料、面試，該校另有廿七系自辦筆試，占校內科系五成。校方為解決各系筆試衝堂問題，去年起安排多系合辦「聯合筆試」，讓更多學生考得到。

備審資料 擬讀書計畫 「寫你懂的東西」

在備審資料中，學校會要求學生提出讀書計畫。多元入學專家胡天爵指出，讀書計畫基本上就是大學四年安排計畫，說明未來四年你的大...

大學甄選 書審可參考學習歷程

新課綱、學習歷程檔案明年正式上路，今年是大學甄選舊制最後一年。招聯會執行秘書、清大副校長戴念華指出，參加大學甄選的考生可...

頂大扶助弱勢生 今年增20名

為消除教育不平等，促進階級流動，各大學特設分組，降低弱勢生入學門檻，或優先錄取經濟不利生、新住民子女。今年全台近六成科系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。