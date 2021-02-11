參採高中英聽校系數直直落 110學年只剩51系
大學甄選會最近公告，110學年有51系校系在大學個人申請管道參採高中英聽，參採校系數僅104學年的三分之一。台灣大學曾逾20系參採，明年已全數退出不參採，醫學系也全部不參採。
頂尖大學主管表示，參採英聽將限縮選才範圍，改採程度相當的全民英檢中高級更自由。但也有部分校系加採英聽，主因是英聽能測出活用英語能力，助系上推行國際化教育。
個人申請參採英聽校系逐年降低，110學年共51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、5系要求至少Ｃ級。今年醫學系尚有中山醫學大學採英聽，試行一年後明年即取消。
台師大華語教學系連續多年採計英聽，110學年首度取消此門檻，系主任蔡雅薰表示，系上注重學生英語能力，但將英聽列為篩選條件之一，恐篩掉合適人才，進入第二階段面試關卡的人選受限。系上已採全英語面試，考生如附上托福、全民英檢中高級等證書，形同具備英聽Ａ級實力，無須另外參採英聽。
陽明大學牙醫系110學年仍持續參採並設Ａ級門檻，未達標者無法進入面試。系主任楊政杰說，陽明牙醫學院正推行國際化教育，已與30多校簽署為姊妹校，鼓勵高年級學生赴海外交換。院內外籍生人數也漸增，盼錄取台生具備一定英語溝通能力。
成功大學機械工程等三個理工科系109學年增設「普渡雙聯組」，110學年個人申請首度參採英聽。校方表示，此組錄取生先後在成大和美國普渡大學就讀，五年就能取得學士、碩士學位，重視英語溝通力，因此將英聽Ａ級設為甄選門檻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言