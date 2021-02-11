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參採高中英聽校系數直直落 110學年只剩51系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年有51系校系在大學個人申請管道參採高中英聽，參採校系數僅104學年的三分之一。本報資料照片
110學年有51系校系在大學個人申請管道參採高中英聽，參採校系數僅104學年的三分之一。本報資料照片

大學甄選會最近公告，110學年有51系校系在大學個人申請管道參採高中英聽，參採校系數僅104學年的三分之一。台灣大學曾逾20系參採，明年已全數退出不參採，醫學系也全部不參採。

頂尖大學主管表示，參採英聽將限縮選才範圍，改採程度相當的全民英檢中高級更自由。但也有部分校系加採英聽，主因是英聽能測出活用英語能力，助系上推行國際化教育。

個人申請參採英聽校系逐年降低，110學年共51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、5系要求至少Ｃ級。今年醫學系尚有中山醫學大學採英聽，試行一年後明年即取消。

台師大華語教學系連續多年採計英聽，110學年首度取消此門檻，系主任蔡雅薰表示，系上注重學生英語能力，但將英聽列為篩選條件之一，恐篩掉合適人才，進入第二階段面試關卡的人選受限。系上已採全英語面試，考生如附上托福、全民英檢中高級等證書，形同具備英聽Ａ級實力，無須另外參採英聽。

陽明大學牙醫系110學年仍持續參採並設Ａ級門檻，未達標者無法進入面試。系主任楊政杰說，陽明牙醫學院正推行國際化教育，已與30多校簽署為姊妹校，鼓勵高年級學生赴海外交換。院內外籍生人數也漸增，盼錄取台生具備一定英語溝通能力。

成功大學機械工程等三個理工科系109學年增設「普渡雙聯組」，110學年個人申請首度參採英聽。校方表示，此組錄取生先後在成大和美國普渡大學就讀，五年就能取得學士、碩士學位，重視英語溝通力，因此將英聽Ａ級設為甄選門檻。

英聽 面試 英語能力

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