培養女性科研人才 中山大學辦女性科學家實驗室體驗營

2月11日是國際女性科學日，科技部、中山大學及中鋼集團教育基金會在女性科學日前夕舉辦「女性科學家實驗室參訪動手做體驗營」，吸引南部地區180名國高中女生參與。女學生參訪中山大學20間實驗室，包含物理、化學、天文、海洋科學，材料、資通訊，動手體驗AI、5G、半導體、生醫科技、食安、海洋天然物等科學領域。中山大學副校長蔡秀芬指出，期待激發並增強女學生投入科學相關領域的興趣與自信，成為科技界的「女尖兵」。

科技部「女性科技人才培育計畫」主持人蔡秀芬表示，在台灣，大約只有30%女性從事科學相關職業。她分析，這與台灣社會長期以來，普遍存在「科學是陽剛的科學」的刻板印象有關，多數人都把女性與人文畫上等號，數理則與男性連結。她從這次活動也觀察到，就讀偏鄉社區高中的女學生，相較於市區女高中生，對科學的性別刻板印象，又更加根深蒂固。

蔡秀芬表示，為打破這項傳統刻板印象，中山大學今年開放的實驗室，除了光學解剖顯微鏡、液晶光電、奈米生醫等，更新增5代行動通訊、黑洞、微處理器系統實作、天然物研究等實驗室，希望讓女學生除學習「生活中的科學」，也能掌握科技脈動。

屏東女中學生謝沁儒表示，在高中的學習主要是透過閱讀文字來進行知識吸收，這次走出教室、實際踏入大學、參訪多間科學研究實驗室後，讓她眼界大開。高雄市新莊高中學生許瀞云說，她原本就對理工領域很感興趣，尤其是物理，在參觀中山大學物理系相關實驗室，更將學習的觸角延伸至化學、天文、海洋科學等領域。