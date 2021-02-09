南一中重返榮耀 要走出去年應屆生無人上台大醫谷底

台南一中台南校友總會成立50周年，今選出名醫王建章為理事長，會上校友大力贊助母校的10年卓越教學計畫。去年南一中學測成績不如理想，沒有應屆畢業生上台大醫，卓越教學計畫已啟動，提升學生較弱的國、英文及面試項目，並結合國際、爭取國家計畫經費，從今年創校百周年重新出發。

南一中有龐大的校友組織，除了有台南校友總會、台北校友會，還有全國校友總會，並成立有獎學基金會，累積金額已超過4千萬。為了迎接百周年校慶，全國校友總會發起為母校募款5千萬行動，要建設南一中，口頭承諾捐款金額已達4千萬，目前匯入近兩千萬，總會長吳榮斌表示，絕對能達成目標。

台南校友總會今天開理監事會，選出新任理事長王建章、副理事長吳俊泰、常務理事林弘哲、常務監事黃允恭等人，卸任理事長為卓永崇。王建章表示，任內最大責任是協助全國總會辦好百周年校慶，以及協助母校推動10年卓越教學計畫，他每年捐1百萬元，回饋母校。今天另有校友捐30萬。

台南一中校長廖財固表示，31年前南一中870名畢業生有200多人考上醫學系，多年前大學各組榜首常有南一中學生，主因是早期雲嘉南以南許多優秀學生都會到南一中就讀，但隨著考試制度等改變，南一中目前主收台南的學生，去年台南考生僅1萬6千多人，反觀中彰投卻有3萬多名考生。去年南一中升大學成績不如理想，上醫學系有30多人，雖然非應屆畢業生有6人上台大醫，但應屆無人上台大醫，另非醫學系部分也有待加強，為此提出10年教學卓越計畫，全方位提升學生學習能力，恢復榮耀。