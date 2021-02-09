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南一中梅花少見大綻放 師：期待學測成績紅不讓

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中老梅樹大綻放，老師期待學測成績能大放異彩。記者鄭惠仁／攝影
台南一中老梅樹大綻放，老師期待學測成績能大放異彩。記者鄭惠仁／攝影

台南一中歷史建築紅樓及小禮堂間種有兩顆老梅樹，日前大綻放，飄散著芬芳香味，灰瓦、紅磚建築中襯托出校園之美。老師說，這是近幾年來少見的美景，期待學測成績也撲香而來。

學校老師表示，這兩棵梅樹的樹齡至少6、70年，也是校友共同回憶，校內老樹多，學生都曾在樹下讀書、運動、沉思並拍照，當校友返校，也都會專程到老樹前走一趟，說著過往年少事。校內這兩棵梅樹也是校友常會來探望的地方，日前梅花盛開，貼上網站後，吸引許多校友回校拍照。

總務主任林高義說，去年底起有特別整理及施肥，因此花苞也結得特別多，並出現滿樹盛花的景況。

有老師表示，今年梅花盛開是好預兆，除了為今年創校百周年，奏出美麗的前奏曲；另師生也都期待今年學測成績能更勝往年，梅花百放有著吉祥的意義。

台南一中老梅樹大綻放，老師期待學測成績能大放異彩。記者鄭惠仁／攝影
台南一中老梅樹大綻放，老師期待學測成績能大放異彩。記者鄭惠仁／攝影

梅花 歷史建築 學測

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