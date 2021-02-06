明年學測老師比學生緊張 學校購上百萬設備迎「卷卡合一」

學測剛落幕，學校又開始為明年首次新課綱學測作準備。由於出題形式與方向會有變化，老師們都在為如何命題傷腦筋；其中探究與實作是新課程，老師最緊張。而各科都有混合題，老師也不敢掉以輕心。因明年學測卷卡合一，有學校已經買進上百萬元的設備，做好準備。

明年學測最大改變是試題多了同一題組有選擇題及非選擇題的混合題，學生除了寫選擇題，也要以最精簡文字正確回答問題，考驗學生的理解與文字能力。雖然大考中心已公布參考題，但學測考題怎麼出，還是未知數，老師也感受壓力，積極參加研習，提升命題的設計與能力。

探究與實作是新的課程，多數學校都處於摸索階段，因這門課徹底改變傳統學習方式，從引導觀察、推理到實驗證明，且又和素養結合，到底怎麼命題，各校老師絞盡腦汁。

台南一中教務主任蔡明輝說，該校是探究與實作課程中心學校，已推了多年，去年並以此課程拿下全國教學卓越金獎，且有半數以上教師共同備課，但課程仍隨時在作修正。而其他科目，老師參加命題研習後，就會回校分享，進而改變過去的命題方式與概念，因應新課綱實施。台南女中教務主任胡瑞原表示，該校不少老師為學科中心種子教師，也都會分享命題方向、關注最新發展趨勢，且融入課程及透過段考出題，為2022學測作準備。