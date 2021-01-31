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陽明交大首屆系統工程學程熱情招生 圓夢國防科技

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
系統工程與科技學士學位學程第一屆學生參加第一屆國際太空站(ISS)太空實驗設計競賽獲得冠軍。圖／交大提供
系統工程與科技學士學位學程第一屆學生參加第一屆國際太空站(ISS)太空實驗設計競賽獲得冠軍。圖／交大提供

由國立交通大學與國防理工學院提供教學與研究資源，配合理工學院軍事養成教育的「系統工程與科技學士學位學程」今年招收第三屆學生，這也是交大與國立陽明大學合併為國立陽明交通大學後的第一屆招生。

「系統工程與科技學士學位學程」成立背景及教育宗旨是透過交大與國防大學理工學院的共同合作，培育國防科研人才、強化國防自主能量。

第一屆入學的同學張志榮原考上台大，決定放棄並選讀系統工程與科技學士學位學程中科院代訓生。除考量不用負擔學雜費、伙食費、住宿費，軍事訓練也讓自己更有抗壓性及培養領導統御能力。

另一位中科院代訓生莫凱恩從小學習鋼琴且多才多藝，因考量交大擁有充沛的教學資源選擇就讀，入學後莫同學亦充分使用交大教學資源，不僅參加線上英語寫作，更報名NCTU-ICT(創創工坊)的假日微課程，強健體魄的同時也不斷精進自己的專業能力。

張志榮與莫凱恩入學後選擇機械與航太組攻讀，夢想未來對國機國造進一份心力。去年更與學程其它三位同學組隊，參加國家太空中心舉辦的第一屆國際太空站(ISS)太空實驗設計競賽，在眾多隊報名隊伍中脫穎而出，榮獲冠軍殊榮。此外，學程學生於去年交大全校運動會也獲得精神總錦標榮譽，校內外表現皆優異。

第二屆更吸引59級分的林俞琛高分就讀。林俞琛說，考量畢業後就業出路和研究所進修都有優渥的穩定保障，在眾多選擇中選擇系統工程與科技學士學位學程就讀。

另有巾幗不讓鬚眉的女同學梁竹君第二屆入學前志向就非常明確，夢想選擇該學程環資組大氣專業。梁竹君說，因從小家住在山上，所以常觀看各種自然現象，產生對氣象及天文的興趣，希望未來能興趣結合專業為國家付出心力。入學後，梁同學十分積極於第一學期獲得女軍費生組第一名，如願與第二學期選擇至環境與資訊工程組專研大氣科學專業。

中科院 陽明交通大學

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