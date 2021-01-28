明年起學測擬增為3天 家長提出考科配置2方案

108課綱科目改變，明年起學測數學將改為數Ａ、數Ｂ兩科，總科目將增為七科，大考中心日前考量學測辦在冬天，日照短，擬將學測考試天數從兩天增加為三天。大考中心主任周兆民證實目前確實有在規畫此事，還須與大學招聯會等單位討論。高中教師和家長都支持改為三天，學生才能充分展現實力，不必太晚返家。

111學年起學測總科目增加一科，包括國文、國文寫作、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會七科。全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方表示，現行學測考六科，兩天考試都於傍晚五時左右結束，未來若再加一科就得考到晚上，建議拆成三天考。這對都會區考生影響不大，但會影響偏遠地區考生返家，讓他們面臨大眾交通運輸班次少、夜歸危險性增加等問題。

關注升學考試的家長團體國教行動聯盟監事長王立昇也說，升學考試目的是評量學生學習成果，若將七科排在兩天考完，考生負擔較重，考差了可能是因為太累，不是實力不足。現行指考也曾由兩天改為三天，樂見學測也潮增為三天的方向推動。

國教盟理事長陳鐵虎也說，如果兩天考七科，其中一天要考四科實在太多，呼籲增加為三天。若分成三天，家長們建議數Ａ和數Ｂ不要同一天考。另有一名家長建議數Ｂ先考、再考數Ａ，主因是不少學生會跨考這兩科，可先在難度較易的數Ｂ中適應，接著考數Ａ。

有家長列出具體的考科安排建議，第一天由早到晚依序考國文選擇題、英文、國文寫作，把語文科目合併在一天；第二天考自然、社會，把專業素養結合在一天；第三天考數Ａ、數Ｂ，把邏輯科目合併在一天。

但有家長表示，上述安排將讓自然組考生天天都早起，若改成第一天從早到晚依序考自然、數Ａ、英文；第二天考社會、數Ｂ、國文選擇題；第三天考國寫，對兩大類組考生來說，時間分配較為平均。