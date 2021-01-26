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110學年技優保送放榜 188人上榜錄取率73％
【110學測】
110學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果出爐，今學年共14所科技校院共61系參加招生，招生名額共204名。符合保送資格報名考生有257人，參加分發人數有247人，最後錄取188人，分發錄取率為73.15％。
技專校院招生委員會聯合會於提醒保送錄取生，必須在今年2月3日17時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。考生若對本項入學招生有任何疑問，可洽技專校院招生委員會聯合會，電話為（02）2772-5333。
技專校院招生委員會主任王錫福表示，已辦理完成報到手續的錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加這學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者將取消考生的錄取及入學資格。
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