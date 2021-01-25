明年起學測改分3天考完 高中教師家長都支持

108課綱科目改變，明年起學測數學將改為數Ａ、數Ｂ兩科，總科目將增為七科，大考中心日前考量學測辦在冬天，日照短，擬將學測考試天數從兩天增加為三天。大考中心主任周兆民證實目前確實有在規畫此事，還須與大學招聯會等單位討論。高中教師和家長都支持改為三天，學生才能充分展現實力，不必太晚返家。

111學年起學測總科目增加一科，包括國文、國文寫作、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會七科。全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方表示，現行學測考六科，兩天考試都於傍晚五時左右結束，未來若再加一科就得考到晚上，建議拆成三天考。這對都會區考生影響不大，但會影響偏遠地區考生返家，讓他們面臨大眾交通運輸班次少、夜歸危險性增加等問題。

關注升學考試的家長團體國教行動聯盟監事長王立昇也說，升學考試目的是評量學生學習成果，若將七科排在兩天考完，考生負擔較重，考差了可能是因為太累，不是實力不足。現行指考也曾由兩天改為三天，樂見學測也潮增為三天的方向推動。

國教盟理事長陳鐵虎也說，如果兩天考七科，其中一天要考四科實在太多，呼籲增加為三天。若分成三天，家長們建議數Ａ和數Ｂ不要同一天考。

據了解，若不改為三天，大考中心擬縮短每節考試的間隔時間。對此，張瓊方表示，監考教師在兩節考試之間要收卷後、整理、遞交到指定地點，若在減少間隔時間，將增加監考教師壓力。但她也說，若改為三天，借用學校教師的時間跟著也拉長，降低學校借用意願，待大考中心去克服。

111學年學測除增加考科，考題也有變革，試題題型從原本的選擇題、非選題，新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」。按大考中心公告的參考試卷，自然、社會兩科混合題占四成分數，高於其他科。混合題包括文字簡答、作圖等多種作答要求，學測為此改採「卷卡合一」，也就是題目卷與答案卡將合而為一。