中山工商輔導考取台電訓練專班 2年13人錄取

中山工商與台電大寮訓練所兩年前合作，開設「輔導考取台電訓練專班」，校方利用寒暑假和課後時間，加強考科輔導及體能訓練。兩年來共有13人順利進入台電門，電機與電子群學生蔡峻亦和許晉豪，還勇奪台電公司新進僱用人員甄試中區輸電線路工程和北區輸電線路維護類狀元。

校長林昭億表示，台電大寮訓練所離學校不遠，中山工商與台電兩年前首創「輔導考取台電訓練專班」，初試高職生可以報名，領到畢業證書才可參加複試。台電輸電線路工程輸電線路維護錄取名額僧多粥少，競爭非常激烈，去年底學校有7名學生上榜，蔡峻亦搶下中區輸電線路工程第一名，伍孝穎、陳將賀獲得輸電線路維護二、三名；許晉豪勇奪北區輸電線路維護第一名；李國偉榮獲南區輸電線路維護第二名。張致嘉、周冠宇也都上榜。

中山工商電機與電子群主任吳明璋表示，蔡峻亦國中成績不佳，在他和導師策略性輔導，成績漸有起色，家長也對專班有濃厚興趣，參加說明會並鼓勵自己孩子挑戰自我。經過一年磨練，果然拿下中區輸電線路工程第一名，成為人生勝利組。

許晉豪的父親當年曾違背家長心意，未當警察而去地方政府服務，父親希望兒子替他完成爺爺心願，但許晉豪認為與個性不符，堅持依興趣追夢，終於說服父親，摘下北區輸電線路維護類狀元。許晉豪小時候就是爬樹高手，台電的登高測驗完全難不倒他。

伍孝穎生長在單親家庭，深知母親獨自肩負家庭經濟重擔，乖巧懂事的他希望能盡快幫助母親分憂解勞，參加專班直攻台電，果然皇天不負苦心人考上，母親也感到欣慰。