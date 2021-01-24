學測自然／幾無時事題跌破眼鏡 教師：考題傳統不素養

學測最後一科考自然，考生和解題教師都說，全卷幾乎無時事題跌破眼鏡，圖表題也較往年少，取而代之的是著重計算的傳統考題，與新課綱精神扞格。台北市教師解題團隊比較自然四科，認為生物最簡單，物理、化學和地球科學則屬中間偏難。

考生反映物理科計算題多，和平高中物理教師郭鴻典對此表示，今年物理題雖偏重計算，但觀念都來自課本內容，融會貫通的考生仍能拿高分，整體難易度是中間偏難。

建國中學化學教師趙君傑指出，今年學測自然不但沒時事題，結合新課綱探究與實作精神的化學實驗題也大幅下降，只考了一題，整體而言不太素養，有點可惜。

生物部分，建中生物教師劉玉山也建議增加時事題，讓考生了解生物與生活息息相關。他也認為今年考題太過偏重特定章節，比如在考卷第一部分的10個生物題目中，高達七題考基礎生物第三章「動物學」；整份題本裡只考一題植物學、一題演化學，各單元題數分配應該要更平均。

地球科學結合生活的考題較多，中正高中地科教師李雱雯說，今年有六題涉及台灣本土環境，貼近生活。但他認為，第21題考凡那比颱風的降雨分布結合時事，不過考生除非熟悉該颱風降雨狀況，否則難從題幹提供的颱風路徑判讀降雨分布，建議大考中心未來調整此類命題。