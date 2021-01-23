新型學測試辦考7月登場 10萬名新課綱首屆高二生納考

明年學測變革多，大考中心主任周兆民表示，為讓考生適應新型學測，今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試，考科包括學測各科，每生可選兩科，預計有10萬名高二生參加，報名費由教育部補助。考試範圍是各科的部定必修課程，也就是學測範圍。

110學年大學學測今天落幕，因應108課綱，明年學測有多項變革，第一是調整考科，目前的數學將改為數A、數B兩科，總科目從六科增加為七科；試題題型新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」，並改採「卷卡合一」新制，也就是將題目卷與答案卡合而為一。

周兆民表示，試辦考試包括學測各科，第一天考社會、國文綜合能力測驗、國文寫作和數B，第二天考自然、英文和數A。每名高二考生可在同一日自由選考兩科。試辦考試是「玩真的」，一切比照學測規模，由多所大學擔任考區負責單位，安排高中生到他校應考；考題命題人員也會入闈。

另外，111學年學測將增加一科，大考中心日前考量冬天日照短，擬增加每年農曆年前舉辦的學測天數，從兩天增加為三天。周兆民今天表示，目前確實有在規畫此事，但尚未定案，還須與大學招聯會等單位討論。

周兆民說，明年起學測印刷也將升級，圖片一律採高解析度印刷，而非灰階印刷。

曾有外部人士質疑，如此一來印務成本提升，是否將提升學測報名費？周兆民表示111學年起試務量確實提升，至於要不要提高報名費，他們將考量社會的期待等因素。

本報整理111學年升大學考科變動，學測數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科。原本每年7月展開的大學指考將改為分科測驗，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。