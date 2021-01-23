快訊

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

學測國寫／情意題頗具鑑別度 國文師點出這3評分指標

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年國文寫作題目設計新穎。圖／全中教提供
110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年國文寫作題目設計新穎。圖／全中教提供

110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年國文寫作題目設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」，或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上。其中，今年的情意題將是鑑別關鍵，學生自由發揮度高，取材、布局、立意皆是評分指標，學生程度會在這拉開。

全中教表示，「國語文寫作能力測驗」已邁入第四年，相較於選擇題，占總成績50%的國寫更為關鍵。明年起新課綱上路，為了與「混合題型」的簡答、填充做區隔，國寫勢必再調整；加上近兩年國文考科頂標、前標相同，即使選擇題的鑑別度高，也會受國文寫作影響整體鑑別度，因此今年國寫命題走向備受關注。

針對知性題，北一女中國文科教師徐千惠表示，第一題的閱讀文本結合了美國與台灣的電影題材，加上科學研究的開發願景，以及社會學領域的實驗想像，多元地切合生活素養。

徐千惠說，第一題的問題一考點測驗基本的檢索訊息能力，難度中偏易；問題二讓考生思考「經驗機器」對人類的影響，以及自己是否支持這樣的機器上市，考生無論選哪一種立場都可發揮，相較去年的考題，學生多數傾向「玩物養志」而非「玩物喪志」，是更理想的二元表述題。

至於情意題，板橋高中國文科教師官廷森表示，甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

考生若想在國文寫作拿高分，官廷森認為，情意題是關鍵。他說，情意題發揮空間大，多數考生會從冰箱中的「實體」物品，再轉去書寫美好記憶。評分上從取材、布局、立意，結論也要扣合文章最初的取材，頗具鑑別度。

▌延伸推薦：

整理包／110學測衝刺！防疫規定、五科必考重點一次看

110學測 學測

延伸閱讀

「假如有座屬於你的新冰箱」國寫命題檢驗考生想像力

學測數學／全教會：史上最難 社會組學生崩潰

學測國文／為何要考一輩子用不到的字？ 大考中心這麼說

學測國文／全卷逾萬字考驗閱讀能力 解題師：近5年最難

相關新聞

110年大學學測 各科試題與解答

110學年大學學測於1月22日（星期五）、23日（星期六）登場，大考中心統計，今年共12.8萬名考生報考，人數再創新低，約比109學年少5000人，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占今年整體考生的8％。

學測國寫／情意題頗具鑑別度 國文師點出這3評分指標

110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年國文寫作題目設計新穎，無論是...

學測國寫／命題「有科技感」新冰箱偏向「寫虛」比創意

今年大學學測「國寫」考生普遍認為很好發揮。中部考生說，第一題是送分題，沒有看過電影也會寫；對於「經驗機器」能享受虛擬的幸...

學測國寫／作文考「如果我有一座新冰箱」引用作家柯裕棻、黃麗群作品

大學學測國文寫作測驗落幕，今年考題是「如果我有一座新冰箱」，請考生想像自己的新冰箱，並描述冰箱裝什麼，能符合你的新生活？

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

110年大學學測數學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考英文、國文、社會；第二日考數學、國文寫作、自然，...

學測數學／有鑑別度、單選偏難計算複雜 掃地機器人畫圖就會答

大學指考數學科去年出題太簡單，今年鑑別度增加，單選偏難，乍看很簡單的題目，計算可能很複雜，考生說，題末附公式，有注意到公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。