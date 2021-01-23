學測國寫／情意題頗具鑑別度 國文師點出這3評分指標

110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年國文寫作題目設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」，或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上。其中，今年的情意題將是鑑別關鍵，學生自由發揮度高，取材、布局、立意皆是評分指標，學生程度會在這拉開。

全中教表示，「國語文寫作能力測驗」已邁入第四年，相較於選擇題，占總成績50%的國寫更為關鍵。明年起新課綱上路，為了與「混合題型」的簡答、填充做區隔，國寫勢必再調整；加上近兩年國文考科頂標、前標相同，即使選擇題的鑑別度高，也會受國文寫作影響整體鑑別度，因此今年國寫命題走向備受關注。

針對知性題，北一女中國文科教師徐千惠表示，第一題的閱讀文本結合了美國與台灣的電影題材，加上科學研究的開發願景，以及社會學領域的實驗想像，多元地切合生活素養。

徐千惠說，第一題的問題一考點測驗基本的檢索訊息能力，難度中偏易；問題二讓考生思考「經驗機器」對人類的影響，以及自己是否支持這樣的機器上市，考生無論選哪一種立場都可發揮，相較去年的考題，學生多數傾向「玩物養志」而非「玩物喪志」，是更理想的二元表述題。

至於情意題，板橋高中國文科教師官廷森表示，甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

考生若想在國文寫作拿高分，官廷森認為，情意題是關鍵。他說，情意題發揮空間大，多數考生會從冰箱中的「實體」物品，再轉去書寫美好記憶。評分上從取材、布局、立意，結論也要扣合文章最初的取材，頗具鑑別度。