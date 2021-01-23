「假如有座屬於你的新冰箱」 國寫命題檢驗考生想像力

學測國文寫作考科今午登場，分成兩大題，一題為假設有一台機器可以提供所有想要的幸福經歷，甚至可以定修改，將如何抉擇，另一題是假如有一座屬於你的新冰箱，會有怎樣的想像？考生可以虛實筆法自由發揮，題目看似生活化，但考生們普遍認為，僅寫實描述，恐怕難以拿到高分。

假設有一台機器可以提供所有想要的幸福經驗，人類要如何抉擇？今年學測國文寫作，讓考生可以發揮無限想像空間，但鳳山高中江信和在文章中對這樣的「功能」感到擔憂，他舉例，明明因全球疫情嚴峻無法出國，卻將記憶改寫成可出國，那便失去意義，且不踏實了。

國寫第二大題是「假如有一座屬於你的新冰箱」，會有怎樣的想像？高雄女中潘品君說，這個題目相較於第一大題更好發揮。她以回憶能被珍藏翻找為主軸，希望自己能夠擁有一座隨時可提領過去回憶的冰箱，自認對這個命題，自己還發揮得不錯。

鳳山高中的吳秉政則以記憶中阿嬤的菜餚為主題，描述雖然阿嬤已不在了，但仍希望若擁有這座未來冰箱，便能隨時拿出兒時那份歷久彌新的阿嬤的味道。高雄女中劉禮臻寫下心目中的未來的冰箱，應是井然有序，更能夠讓人類生活更便利的幫手，文中充滿期待。