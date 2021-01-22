學測今天登場！ 7時30分入場量溫 必帶應試有效證件

大學學測今天登場，考英文、國文、社會三科。大考中心提醒考生配合防疫，各考分區早上7時30分開始量溫，考生要戴口罩入場，不配合者取消考試資格。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區須出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

今年學測共12.8萬人報名，全國89個考分區共設3219間試場，大考中心提醒，過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照，今年還新增身心障礙證明。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。

因應防疫，大考中心說，這次學測也不開放家長陪考，各考分區都有相關人員組成考生服務隊，隊員人數根據考生人數來計算。

大考中心表示，試場也將開對角窗戶5到10公分保持通風。每間試場42人，由於無法維持中央流行疫情指揮中心所設定的社交距離，應考全程都要配戴口罩，大考中心每天配發給每人一片口罩。身心有特殊因素的考生可申請不戴口罩。