大學術科考試正常舉行 居家隔離等3類考生可補考

國內疫情升溫，大學術科考試委員會聯合會今天表示，110學年度大學術科體育、美術、音樂組照常於1月25日至2月4日舉行，若「居家檢疫」、「居家隔離」或「居家檢疫/居家隔離後之7天自主健康管理」等3類考生名單，試務單位將另協助安排補考，若有考生私自參加考試，經查證屬實，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。

大學術科考試委員會聯合會表示，今年大學術科考試共有8974位考生報考，各組報考人數以體育組4467人最多，3427人報考美術組次之。因應國內疫情升溫，考試將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，進入考區者須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放親友陪考，及各組防疫相關措施注意事項。

大學術科考試委員會聯合會表示，持續與中央流行疫情指揮中心勾稽名單清冊，並在考前掌握「居家檢疫」、「居家隔離」或「居家檢疫/居家隔離後之7天自主健康管理」等三類考生名單。若考生為這三類的列管對象，也必須在接獲政府相關單位通知後，立即與各組聯絡（體育組03-3283201轉5001、美術04-22183482、音樂組02-77493004），切勿私自參加考試。

針對上述三類考生，大學術科考試委員會聯合會表示表示，各試務單位將安排補考，請考生配合。若有考生私自參加考試，查證屬實將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。

大學術科考試委員會聯合會提醒，為維護公衛安全，請考生於考試前避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試。考試當天，務必攜帶准考證；進入考分區時務必配戴口罩並配合量測體溫，若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀時，請立即向監試人員反映。