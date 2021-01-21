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學測開放查看試場 各考場量體溫防疫備用試場隨時應戰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
試務單位準備一次性用餐隔板，讓考生索取使用。圖／高雄大學提供
試務單位準備一次性用餐隔板，讓考生索取使用。圖／高雄大學提供

「大學入學考試中心學科能力測驗」明天開考，今天下午2點到4點開放查看試場，因為不能陪考，有些家長和考生為求謹慎都跑來確認。各考場都在考場入口處進行體溫量測，明、後天的考試，試務單位會準備一次性用餐隔板，讓考生索取使用。

今天各考區開放查看試場，配合政府防疫政策及依照大考中心要求，考生與家長均不得進入試場，只能在試場外查看座位安排。高師大考場有些家長詢問為何不能直接進入試場內看座位？考區發言人王政彥耐心說明，是因防疫關係，各教室已完成消毒作業，為確保每位考生安全，不開放教室讓考生進入，這也是為了保障考生安全。

高雄（一）考區主任吳連賞提醒考生，這兩天晚上儘量避免熬夜，早點休息養足精神應試。明天要提早出門，以免因交通流量驟增，造成塞車，遲到超過20分鐘者，依試場規則是無法進入試場應試；考試開始後，60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。近年學測、指考違規案件，仍以攜帶手機入場、試場內飲食喝水、嚼口香糖、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多，請考生務必遵守規定。

高雄（三）考區表示，中午用餐時間考生可出考區用餐，吃完回考場要重新量體溫、戴口罩、消毒手；考生若在試場內用餐，試務單位已準備一次性使用的用餐隔板；考生若在休息區用餐，座位安排需符合社交距離

雄女表示，考場已在獨立大樓設置防疫備用試場，若有考生體溫過高，可立即啟用備用試場。

考生到雄女考場查看，因為各教室已完成消毒作業，所以只能在試場外查看。記者徐如宜／攝影
考生到雄女考場查看，因為各教室已完成消毒作業，所以只能在試場外查看。記者徐如宜／攝影
雄女考場在入口處設置體溫量測處。記者徐如宜／攝影
雄女考場在入口處設置體溫量測處。記者徐如宜／攝影

社交距離 指考 口罩

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