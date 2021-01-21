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「我想幫助人！」 腦麻考生最想拚上實踐社工系
【110學測】
大學學測明天登場，台北市百齡高中高三李姓考生，先天患有腦性麻痺，平常需靠輪椅代步，或使用助行器行走，今天下午在父親陪同下來台大看考場。問起學測準備得怎麼樣？她大方笑回「還行吧！」，她最想考上實踐大學社工系，幫助更多需要幫助的人。
回顧學測準備過程，李同學表示，她從暑假開始衝刺，每天大概讀書5個小時。在五個科目中，對國文科特別感興趣，未來想考社工系。
「因為別人說我很適合！」，李同學平常在學校常當傾聽者，不少同學帶著心事來找她，最後都迎刃而解，同學也會反過來告訴她「心情有比較舒服一點」。
至於心目中的第一志願？李同學表示，除了考學測，另外還有身心障礙學生甄試，希望可以考上實踐大學，一方面離家近，另一方面實踐大學就有社會工作學系。
李同學坦言，自己平常學習面吸收能力較差，學習速度總跟不上別人，她也靦腆地說，這件事「好像沒辦法化解」，但透過反覆練習，努力跟上別人的腳步。
今天下午父親推著她來台大看考場，李同學笑著說，考場環境相當舒服。她有申請國文寫作的錄音服務，其他科則是正常作答。
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