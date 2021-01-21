快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我想幫助人！」 腦麻考生最想拚上實踐社工系

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市百齡高中高三李姓考生，先天患有腦性麻痺，平常需靠輪椅代步，或使用助行器行走，今天下午在父親陪同下來台大看考場。記者趙宥寧／攝影
台北市百齡高中高三李姓考生，先天患有腦性麻痺，平常需靠輪椅代步，或使用助行器行走，今天下午在父親陪同下來台大看考場。記者趙宥寧／攝影

大學學測明天登場，台北市百齡高中高三李姓考生，先天患有腦性麻痺，平常需靠輪椅代步，或使用助行器行走，今天下午在父親陪同下來台大看考場。問起學測準備得怎麼樣？她大方笑回「還行吧！」，她最想考上實踐大學社工系，幫助更多需要幫助的人。

回顧學測準備過程，李同學表示，她從暑假開始衝刺，每天大概讀書5個小時。在五個科目中，對國文科特別感興趣，未來想考社工系。

「因為別人說我很適合！」，李同學平常在學校常當傾聽者，不少同學帶著心事來找她，最後都迎刃而解，同學也會反過來告訴她「心情有比較舒服一點」。

至於心目中的第一志願？李同學表示，除了考學測，另外還有身心障礙學生甄試，希望可以考上實踐大學，一方面離家近，另一方面實踐大學就有社會工作學系。

李同學坦言，自己平常學習面吸收能力較差，學習速度總跟不上別人，她也靦腆地說，這件事「好像沒辦法化解」，但透過反覆練習，努力跟上別人的腳步。

今天下午父親推著她來台大看考場，李同學笑著說，考場環境相當舒服。她有申請國文寫作的錄音服務，其他科則是正常作答。

學測 實踐大學 台大

延伸閱讀

學測明登場 林智堅巡考場提醒戴口罩、身分證

學測今天看考場 防疫繃緊神經

大學學測21日下午開放看考場 應考必備物品一次看

大學學測周五登場 新北明日下午開放查看考場

相關新聞

學測明天登場！今天下午2時開放看考場 規則一次看

110大學學測明天起連兩天登場，大考中心今天下午2到4時開放考生看考場，為配合防疫消毒措施，各試場（教室）都已完成消毒作...

大學術科考試正常舉行 居家隔離等3類考生可補考

國內疫情升溫，大學術科考試委員會聯合會今天表示，110學年度大學術科體育、美術、音樂組照常於1月25日至2月4日舉行，若...

學測開放查看試場 各考場量體溫防疫備用試場隨時應戰

「大學入學考試中心學科能力測驗」明天開考，今天下午2點到4點開放查看試場，因為不能陪考，有些家長和考生為求謹慎都跑來確認...

「我想幫助人！」 腦麻考生最想拚上實踐社工系

大學學測明天登場，台北市百齡高中高三李姓考生，先天患有腦性麻痺，平常需靠輪椅代步，或使用助行器行走，今天下午在父親陪同下...

學測明登場 林智堅巡考場提醒戴口罩、身分證

110年學科能力測驗將於22日登場，新竹市長林智堅今到建功高中考場了解防疫整備工作，他提醒，明後天竹市將有七大防疫措施，...

學測今天看考場 防疫繃緊神經

大學學測廿二、廿三日登場，大考中心今天下午二到四時開放考生看考場，但為配合防疫消毒措施，考生只能在應考教室外查看，不得入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。