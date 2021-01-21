學測明登場 林智堅巡考場提醒戴口罩、身分證
【110學測】
110年學科能力測驗將於22日登場，新竹市長林智堅今到建功高中考場了解防疫整備工作，他提醒，明後天竹市將有七大防疫措施，學生得記得攜帶「入場識別證」與如健保卡或身分證等證件，考場內不開放陪考，每名考生每天配置一個口罩，午餐提供隔板，並有考生服務隊協助以酒精消毒，市府也已請各相關單位暫停施工，以避免噪音，讓竹市的考生安心應試。
110年學科能力測驗新竹考區總人數共計6494人，考場為新竹高中、新竹女中、建功高中、光復高中及竹北高中等5個考場。
教育處指出，所有人員進入考場前均須通過體溫量測，為避免考生聚集等候，考場已規畫動線並搭配志工引導分流，學生經量測後額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，經現場護理師確認發燒的考生，將個別引導至「防疫試場」應試，以確保考生權益。
今年家長雖不能陪考，但竹市透過相關局處會商，已請各考場學校以最高規格進行防疫準備，並請高中端加強考生服務，確保考生能有安心應試的環境。
教育處提醒，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，要特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。
除用餐時間外，其餘時間請進入考場後務必全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。學測成績預計於2月24日公布，若對於成績有疑義者，得於2月25日至3月2日申請成績複查。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言