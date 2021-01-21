學測明登場 林智堅巡考場提醒戴口罩、身分證

110年學科能力測驗將於22日登場，新竹市長林智堅今到建功高中考場了解防疫整備工作，他提醒，明後天竹市將有七大防疫措施，學生得記得攜帶「入場識別證」與如健保卡或身分證等證件，考場內不開放陪考，每名考生每天配置一個口罩，午餐提供隔板，並有考生服務隊協助以酒精消毒，市府也已請各相關單位暫停施工，以避免噪音，讓竹市的考生安心應試。

110年學科能力測驗新竹考區總人數共計6494人，考場為新竹高中、新竹女中、建功高中、光復高中及竹北高中等5個考場。

教育處指出，所有人員進入考場前均須通過體溫量測，為避免考生聚集等候，考場已規畫動線並搭配志工引導分流，學生經量測後額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，經現場護理師確認發燒的考生，將個別引導至「防疫試場」應試，以確保考生權益。

今年家長雖不能陪考，但竹市透過相關局處會商，已請各考場學校以最高規格進行防疫準備，並請高中端加強考生服務，確保考生能有安心應試的環境。

教育處提醒，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，要特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。