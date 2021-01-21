學測明天登場！今天下午2時開放看考場 規則一次看

110大學學測明天起連兩天登場，大考中心今天下午2到4時開放考生看考場，為配合防疫消毒措施，各試場（教室）都已完成消毒作業，考生只能在應考教室外隔窗查看，不得入試場，且發燒者不得看考場。考試當日考生進入分區時須出示個人專用入場識別證，及應試有效證件正本，配戴口罩並配合體溫量測。各分區於上午7時30分開始量體溫、開放入場，請考生儘量提早出門，避開入場時的人群聚集。

今年學測共12.8萬人報名，全國89個考分區共設3219間試場，大考中心8日已在網路公告應試試場（ https://www.ceec.edu.tw/ ）。每間試場42人，由於無法維持中央流行疫情指揮中心所設定的社交距離，試場開對角窗戶5到10公分保持通風，應考全程都要配戴口罩，大考中心每天配發給每人一片口罩，身心有特殊因素的考生可檢舉診斷證明書申請不戴口罩，審查通過者，可疑至特定分區的少人試場應試。

全球疫情升溫，大考中心表示，已和中央流行疫情指揮中心相關單位勾稽居家檢疫及隔離等考生資料機制，在考試前掌握配合「居家檢疫」、「居家隔離」及「居家檢疫／居家隔離後之7天自主健康管理」等三類考生名單，考前已主動聯絡考生，今年不開設補考，而是將這三類考生安排到不同的試場應考。

大考中心表示，北、中、南、花、東、澎、金、馬八區至少有一試場為隔離試場，估計以服務剛從境外返台的考生為主，人數不會太多，考生入場動線也和一般考生不同，也要搭乘防疫專車往返各考試分區。

大考中心也提醒，考生若未攜帶入場識別證，可至考（分）區指定地點，由試務人員協助確認身分後補發。入場識別證非應試有效證件，僅作為進入考（分）區之證明文件，國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心

障礙證明、護照或居留證才是有效證件，若考生忘記攜帶有效證件，若由親友補送，配合防疫規定，請其送達考（分）區門口，由考（分）區入口處服務人員簽收、發給送達證明，送達時間以簽收時間為準，並請考生於該節考試結束後，前往試務辦公室領回。

因應防疫，今年學測也不開放家長陪考，各考分區都有相關人員組成考生服務隊，考生在考試節間休息與中午用餐時間，考生均可於試場內休息、溫書或用餐，但在各科考試前依監試人員指示暫時離場，以利試題及答案卷、卡發放等試務準備。

大考中心表示，若考生中午於試場內用餐，須向考分區服務人員領取用餐隔板，用餐後歸還；考分區服務人員將協助餐後桌面擦拭及消毒。