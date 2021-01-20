大學學測21日下午開放看考場 應考必備物品一次看

大學學測22、23日登場，大考中心明天下午2到4時開放考生看考場，但為配合防疫消毒措施，各試場（教室）都已完成消毒作業，考生只能在應考教室外隔窗查看，不得入試場，且發燒者不得看考場。此外，大考中心也製作「應考檢查表」，考生應考前務必按表備妥各項物品再出門。

今年學測共12.8萬人報名，全國89個考分區共設3219間試場，大考中心8日已公告應試試場。試場開對角窗戶5到10公分保持通風。每間試場42人，由於無法維持中央流行疫情指揮中心所設定的社交距離，應考全程都要配戴口罩，大考中心每天配發給每人一片口罩。身心有特殊因素的考生可申請不戴口罩。

大考中心日前表示，因應疫情，這次學測和過往考試不同，不針對正在居家隔離、居家檢疫和自主健康管理的考生開設補考，而是將這三類考生安排到不同的試場應考。北、中、南、花、東、澎、金、馬八區至少有一試場為隔離試場，估計以服務剛從境外返台的考生為主，人數不會太多。這三類考生入場動線也和一般考生不同，另要搭乘防疫專車往返考分區。

確診新冠肺炎者無法應考。大考中心表示，過去曾提供病房應考服務，但因確診者都住負壓隔離病房，只有醫護人員能接觸，其他人員無法處理。大考中心提醒考生，考前盡量避免出入人潮眾多場合，確保自身健康安全。