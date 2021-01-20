大學學測周五登場 新北明日下午開放查看考場

110學年度大學學科能力測驗將在1月22、23日登場，新北市教育局提醒，明日下午2時至4時開放考生查看考場，開放時間結束時將準時關閉，請考生務必把握時間，另因應防疫作業，考生及家長進入考區查看考場時均須配合量測體溫、全程配戴口罩，且不得進入試場，僅能於試場外查看座位安排。

教育局表示，今年新北巿共計有1萬8329名考生報考，較去年減少639名。新北巿境內設有新北一考區5個考場（新北高工、國立華僑高中、板橋高中、新莊國中及新莊高中）、新北二考區4個考場（新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中），以及台北四考區1個考場（新店高中），共計設置10個考場，495個試場（含防疫及預備試場）。

本次考試基於防疫考量，除特殊需求需申請陪考服務外，禁止家長、親友陪考。另依據大學入學考試中心因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情特別準則相關規定，進入考（分）區及試場應全程配戴口罩，經勸導或處置仍故意不配合者，禁止進入考（分）區或取消考試資格。

倘考生因身心或特殊狀況致無法配戴口罩，請於考前取得醫院開立之診斷證明書並向大考中心申請。相關防疫措施與作業說明，請考生務必至大考中心網站查覽。

教育局提醒，大學入學考試中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站查閱，或撥打電話（02）2364-3677進行語音查詢。此外，巿立新莊高中與巿立新莊國中，名稱相似，請考生注意勿跑錯考場。