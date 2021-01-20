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台中學測全面防疫 創考場應變中心

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

台中全面防疫，創設大學學測考場防疫應變中心！今年學科能力測驗在22、23日舉行，台中市盧秀燕20日視察台中二中防疫應變中心，並與10個考場校長開會，要求全面做好防疫；除重大傷病與身心障礙考生外，為了防疫，今年考生家長親朋一律不能陪考。

全國學測台中計有1萬6500多名考生分別在10所考場應試，台中市成立專案小組，並在二中成立防疫應變中心，邀集醫療專家學者協助考場防疫因應狀況，市府也準備防疫各項物資；如考生出現發燒不適症狀，另備有防疫試場，讓考生安心應試。

考場防疫應變中心召集人為教育局長楊振昇，負責10所考場防疫協調管理、備用防疫物資、並落實陪考人員實聯制等；一旦發現學生額溫達37.5度或耳溫達38度以上時，經確認發燒者，即引導考生至防疫試場。

盧秀燕近日已陸續宣布取消年節各項活動，包括發送小紅包與新春團拜，每年元宵已舉辦多年的中台灣燈會與客家新丁粄節也取消，變種新冠肺炎病毒傳染力不小，台中市走向全面防疫。

在取消各項年節活動之際，春聯還是要預先寫起來。盧秀燕20日出發視察學測考場前，在市府參加110年新春揮毫活動，以「犇向幸福」為新年祝福語期待市民齊力奔向幸福。

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盧秀燕 學測 台中市

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