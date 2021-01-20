學測22日登場 桃園1萬2723考生應試要留意防疫規範

110學年度學科能力測驗將在1月22日、1月23日登場，桃園市桃園考區有156間試場，共6109位考生應試；中壢考區有164試場，6614人名考生。

桃園考區試務由長庚大學承辦，設有4個分區，第1分區武陵高中、第2分區陽明高中、第3分區桃園高中、第4分區台北科大附屬桃園農工，中壢考區也有4個分區，分別是中大壢中、育達高中、平鎮高中及內壢高中。

長庚大學提醒考生，各分區學校將於1月21日下午2點至4點開放查看試場，考生及家長請配合全程配戴口罩與量測體溫，額溫超過37.5度或耳溫超過38度以上者，不得進入考區，此外，試場不開放入內，僅能在場外查看座位安排。

因應新冠疫情延燒，這次學測不開放陪考，考生進入分區校門口時須配戴口罩，主動出示應試有效證件及入場識別證，量測體溫正常者才能進入分區校園，進試場起須全程配戴口罩應試，若經勸導仍故意不配戴者，該節考試成績以零分計算。

中央大學則表示，這次考試備有用餐隔板，考生中午應在各試場教室內使用隔板用餐，隔板為一次性使用，不須擔心與他人共用，也不重複使用。用餐後由服務人員進行桌面消毒，洗手台備有洗手乳或藥皂、酒精供使用。

為避免於考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章「試場規則及違規處理辦法」及大考中心網站公布的防疫相關規定，請考生注意身體保健及安全，儘量避免出入公共場所，以保持身心最佳狀態，順利參加考試。