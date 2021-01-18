113學年分科測驗加考數乙 大學主管支持

108課綱高中數學科提早在高二分流，111學年起，大學學測考數A和數B，改為分科測驗的指考仍考數甲但刪除數乙，引發反彈。大學招聯會表示，已邀集大學主管開會，多數與會者支持指考考數乙。未來將由教育部彙整高中端意見，綜合評估才會做成決議。修改考科要於考試前三年公告，最快113學年分科測驗有望納數乙，即將到來的111、112學年仍不考數乙。

大考中心日前公告，111學年起指考改為分科測驗，科目由十科減為七科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙。考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。據了解，刪數乙是為減少考科，降低學生升學負擔。

消息一出，「消失的數乙」能否重回考場，成全國家長和高中教師關注焦點。

大學招聯會已為此開會討論，執行秘書戴念華表示，整體來說大學端支持指考考數乙，主因是不考數乙，大學難鑑定考生數學能力，商管等學群也面臨沒有合適考科可參採的問題。

元智大學教務長、管理學院教授曾芳美說，管院的財金、資管系尤其重視數學與邏輯，往年都採國文、英文、數乙三科，指考改制後失去合適的對應科目。

中央大學數學系副教授單維彰說，數乙是專為商管與社會科學學群的專業學習做準備，會教到經濟模型與推論統計所需的基本微積分，應有資格成為分科測驗關鍵學科之一。

中山大學財務管理學系副教授唐俊華推測，111學年分科測驗若不考數乙，商管科系可能會改採公民。但按近年入學情況，部分高中自然組學生也想選讀財務科系，改制後，若他們個人申請成績不理想，也沒報考公民，將減少他們進入商管財經科系的機會。

傳出也有商管科系考慮改採數甲，唐俊華分析，這將影響高中選讀商管財經班群的社會組學生，因為該班群高三不會安排數甲課程，學生更難在每年7月的數甲考試中拿到好成績，影響入學機會。