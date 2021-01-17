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拚舊課綱最後一次學測 南一中夜間諮輔讓學生問到會

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中家長會每天晚上準備豐盛點心，為學生補充體力。記者鄭惠仁／攝影
南一中家長會每天晚上準備豐盛點心，為學生補充體力。記者鄭惠仁／攝影

大學學測22日就要登場，考生都在做最後衝刺，台南一中在考前安排老師利用晚間諮詢輔導學生的策略，連日來吸引學生留校讀書，將不會的問題問到懂，學校表示，若實施成效良好，未來大考會繼續實施。

108新課綱已實施，今年是舊課綱最後1年，面臨明年出題方式的可能明顯改變的不確定性，高三學生都努力準備，要把今年學測或指考考好，避免明年重考。在最後衝刺階段，台南一中、台南女中每到晚上都有許多學生留校讀書，若學生有疑問也可相互研究，提高讀書效率。

台南一中今年在考前首度推出諮詢輔導策略，安排各科老師輪流在夜間到校，為學生做課業諮詢，讓學生能就不會的部分問老師。教務主任蔡明輝說，實施兩個星期以來，每天晚上都有許多學生留校讀書，學生事先會就疑難處和其他同學討論，若仍有疑問，就會來問老師。老師受到感動，無不全力教導，有未排入輪班的老師也主動加入。

校長廖財固說，家長會大力支持這樣的措施，除了每天晚上提供豐盛點心，為學生補充能量，也送老師養生禮物。家長會長莊順發及副會長鄭再添、施伯諭、施懿修、方瀚德、潘彥良等人也都輪流到學校為學生加油打氣，並感謝老師的相挺與奉獻。

陳姓學生表示，每天的點心真的很豐盛，有包子、漢堡、饅頭、玉米濃湯、蛋糕等，天氣冷了又有薑母茶、桂圓紅棗茶、燒仙草，雖然他吃得少，但感受到家長會及老師的用心與期許。多數問題都是他與同學討論後仍無法釋疑的題目，有了老師的從旁指導，學習效果加倍，也希望能有好表現。

南一中在學測前安排老師在夜間諮詢輔導學生，做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影
南一中在學測前安排老師在夜間諮詢輔導學生，做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影

南一中 學測 課綱

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