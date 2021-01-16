為學測考生創意祈福！僑泰高中點黃榜+躍龍門+手蓋金榜題名

大學學測將在本月22、23日舉行，僑泰高中校長温順德今天說，校方為了祝福應考的高中部考生旗開得勝，昨天祈福儀式上，考生代表接過象徵好彩頭的鳳梨、敲戰鼓，他還親點黃榜，祝福考生金榜題名、獨占鰲頭；各班導師貼祈福卡，考生還一一通過大型「魚躍龍門」布簾，與師長擊掌祝福後，手臂再蓋上「金榜題名，僑泰與你同在」的字樣，創意又溫馨。

昨天的祈福儀式在戰鼓聲中揭開序幕，温順德和家長會長陳耀恭致詞勉勵高三考生、學弟妹高喊創意口號為學長姊加油打氣，考生也自我勉勵再創高峰，考生代表從校長手中接過象徵好彩頭的鳳梨，並親自敲擊戰鼓鼓舞士氣。

温順德親點黃榜，祝福考生金榜題名、獨占鰲頭；各班導師也親自貼上祈福卡片，祝福班上同學考試順利。校方還特別製作大型「魚躍龍門」布簾，考生一一通過，與師長擊掌祝福後，由各級主任在考生手臂蓋上「金榜題名，僑泰與你同在」的字樣。