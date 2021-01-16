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為學測考生創意祈福！僑泰高中點黃榜+躍龍門+手蓋金榜題名
【110學測】
大學學測將在本月22、23日舉行，僑泰高中校長温順德今天說，校方為了祝福應考的高中部考生旗開得勝，昨天祈福儀式上，考生代表接過象徵好彩頭的鳳梨、敲戰鼓，他還親點黃榜，祝福考生金榜題名、獨占鰲頭；各班導師貼祈福卡，考生還一一通過大型「魚躍龍門」布簾，與師長擊掌祝福後，手臂再蓋上「金榜題名，僑泰與你同在」的字樣，創意又溫馨。
昨天的祈福儀式在戰鼓聲中揭開序幕，温順德和家長會長陳耀恭致詞勉勵高三考生、學弟妹高喊創意口號為學長姊加油打氣，考生也自我勉勵再創高峰，考生代表從校長手中接過象徵好彩頭的鳳梨，並親自敲擊戰鼓鼓舞士氣。
温順德親點黃榜，祝福考生金榜題名、獨占鰲頭；各班導師也親自貼上祈福卡片，祝福班上同學考試順利。校方還特別製作大型「魚躍龍門」布簾，考生一一通過，與師長擊掌祝福後，由各級主任在考生手臂蓋上「金榜題名，僑泰與你同在」的字樣。
温順德說，109年度共有3名學生錄取醫學系，20多人錄取台清交政成頂尖大學，140多人錄取國立大學，今年學生程度更勝往年，盼透過師生們共同集氣祝福，能給考生帶來好運氣，在考試時發揮實力。「人生劇本已經寫好，只是不能偷看」，期勉考生不用緊張，在最後幾天正常作息，正常飲食，身安心定智慧自開，一定可以考出好成績。
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