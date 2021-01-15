學測社會衝刺／新冠入題樣態一次看 畫3科跨域時事重點

12.8萬人報名的大學學測，將於22、23日登場，聯合新聞網本周連續五天推出考前衝刺系列報導，邀請高中、補教名師分析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，包括如何迎戰素養化考題、預測可能入題的時事等，助考生拿高分。

●社會科愛出跨領域考題 三科包成題組一起考

學測考題素養導向，更著重跨領域的應用能力，社會科跨科考題從105年學測開始連年出現，近兩年更多達11題，圖表題也是愛考重點。台北市南湖高中地理教師林靜怡表示，題型有跨歷史、地理或跨公民、地理，跨史、地、公三科則較少。

新冠肺炎疫情重創全球，勢必將成今年時事熱門話題，回首過去，14世紀黑死病也曾擴散全歐洲，造成數以百萬計人死亡。若把傳染病入考題，社會科各領域教師分析，可結合GIS地理資訊系統分析考疾病擴散、病例分布，以及疾病如何傳入、傳出，也可能涉及國際缺工，過去黑人移民問題，還有新冠肺炎爆發，政府對自由權管制的界線、天網系統是否侵害隱私等。

●讀透高一地理課本 掌握5大時事應考方向

地理科補教師李威立表示，高一地理教觀念，高二則是教例子，只要把高一內容讀透，學測就可以考得還不錯；林靜怡則表示，109年學測地理圖表題占比高達58.3%，測驗學生的「素養能力」，且圖表題「鑑別度」較高，今年勢必將維持高比例。

李威立表示，高一地理重點單元是氣候、地形、產業，建議考生可拿近10年歷屆考題出來寫。今年也要注意疫情考題，比如疾病擴散、病例分布、密度分析，可結合GIS地理資訊系統分析來出題，也可能會考路網分析，比如民眾若要買口罩、防疫物資，要學生找出最近的藥局在哪裡。也提醒學生多看衛星影像，練習從資料中找到可以分析的內容。

至於地理時事題，林靜怡提出5大應考方向。包含RCEP（區域全面經濟夥伴協定）可鎖定自由貿易協定對成員國及自貿區經濟發展的影響；從區域結盟優缺點分析英國脫歐，也可能與RCEP成立比較，考生可加強歐盟與東南亞國協及全球分工的觀念；美國總統大選沸沸揚揚，可能會考兩陣營獲得選票的洲在產業類型的差異，相當適合設計跨科考題；新冠肺炎若與歷史上知名瘟疫事件比較，可從「交通革新」的角度來命題；疫情下的國旅熱潮，可談台灣的自然與人文觀光資源，還有各縣市區域特色。

●歷史「詳今略古」考題太冗就圈關鍵字

建國中學歷史科教師莊德仁表示，學生務必「詳今略古」，台灣史重清領開港後期，包含日治、戰後；中國史則重宋朝後到明清；世界史則是文藝復興、宗教改革、地理大發現，以及20世紀後的一次大戰及二次大戰。

學測考題素養導向，跨科題型也越來越多。莊德仁說，一般學校都還是單科命題，建議學生在最後衝刺階段，可多拿105年以後的學測考古題出來複習，熟悉跨科題型的考法。

「歷史是門討論過去的學問，公民、地理都是談理論，容易和現代社會結合」莊德仁提醒，三科若要同步在題組現身，一定是出現代題，可見「詳今略古」的重要性，包含中美貿易戰、新冠肺炎疫情、疫苗都是可關注焦點。

至於歷史時事題，歷史科補教師馮敬之表示，台灣史可談前總統李登輝過世、蔣經國日記出爐，兩人與台灣民主化發展有極大關係，題目可以運用日記內容，考台灣民主化發展的觀念。香港問題跟威權統治也可能入題。

馮敬之說，世界史則可能從疫情時事入手，包含黑死病怎麼傳入、傳出；地理大發現歐洲人帶病毒去美洲，病毒傳播路徑跟地理歷史結合，也可能涉及國際缺工，過去黑人的移民問題。

「文字要練強、閱讀量增加、圖表題絕對不會少」，馮敬之說，考生可運用刪去法，圈出關鍵字，從答案看題目，不然文字看三遍大概還是看不懂。

●公民考題5趨勢 顧好基本觀念穩站腳步

羅文表示，近年學測公民有5大趨勢，包含重觀念、不重記憶；圖表判斷應用題型增加；時事融入題型增加；素養題型增加；跨科混合題型增加。他說，學測考題重觀念，不再是「背多分」，學生想在社會科拿高分，必須把觀念弄清楚。

台中市文華高中公民科教師李佳浤表示，考生可先地毯式的將課本各「大概念」再複習一次，如罪行法定主義、行政法基本原則、民事特別法如智慧財產權、消保法、公平交易法；國民所得帳（GDP、GNI）的定義、政府體制的運作如內閣制、總統制、我國政府體制等，幾乎都是每年必考題。

至於公民時事題，國內如公投法、民法成年年齡調降、某電視台關台所延伸新聞自由與界限、美國豬進口與國際貿易關聯、新冠肺炎爆發政府對自由權管制的界線、天網系統是否侵害隱私、殺警案無罪、政府對口罩進行價格及數量管制、注射疫苗所帶來的外部效益等。

國際時事方面，新冠肺炎爆發對全球經濟的衝擊與影響，GDP衰退、貧富差距擴大、失業問題、台灣加入WHO、中美貿易大戰對國際貿易的挑戰、日本「核食」進口、英國正式脫歐等。