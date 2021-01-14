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兩年前被問距離學測有幾天　溪湖高中學生奮發錄取頂大

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中學生參加大學特殊選才，７人錄取，創下歷史新高紀錄。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中學生參加大學特殊選才，７人錄取，創下歷史新高紀錄。記者簡慧珍／攝影

今年度大學特殊選才陸續放榜，國立溪湖高中7名學生獲錄取理想學系，提前半年成為準大學新鮮人；錄取交大、中山的王冠茗說，兩年多前升學高中前參觀溪湖高中，巧遇校長楊豪森，被問「你知道距離大學學測還有700多天嗎？」一語驚醒她，設定目標全力奮進。

溪湖高中今天發布喜訊，去年1名學生錄取特殊選才，今年7名，升學績效突飛猛進。校長楊豪森表示，現在升學管道多元化，學校應提供詳細資訊，協助學生及早設定目標，比別人提早一步準備相關資料，贏在終點。

溪湖高中學生王冠茗、黃羿華、陳宜家、鄭宇瞳、林楷媛、林子瑋、鄭苡妘，通過大學特殊選才管道，分別錄取交大、中山、高師、逢甲等大學熱門學系。學校將彙整他們的申請資料建檔，未來供學生查閱，作為參考的依據。

王冠茗說，先前性向測驗，她對社會組、自然組的喜愛各占一半，記得升學高中那年暑假先到溪高看環境，巧遇校長楊豪森，被問到距離大學學測日數不到3年，她當下覺得人生應該有目標，選擇升學溪高，高一下學期開始準備特殊選才的資料，幸運錄取交大百川學士學位學程、中山人文暨科技跨領域學士學位學程。

本來想考學測，黃羿華被教師鼓勵參加特殊選才，就整理過去參加資訊志工隊到偏鄉國中服務的資料送審，錄取高師軟體工程與管理學系。他表示，一直對軟體工程有興趣，已規畫攻讀碩士學位，一面讀書一面參與志工服務，繼續關心偏鄉學生的科技教育。

陳宜家對建築及土木工程有興趣，本來想參加繁星甄選，經教師鼓勵「個人資料整理後，學測、繁星都用得上。」高三上學期她轉向參加特殊選才，把過去到畫室練習與創作的平面圖、立體圖加以整理並送審，很高興錄取逢甲建築事業學院學士班。

校長楊豪森誇獎學生林子瑋，是他從事教職以來「最優秀的學生」，學業成績中等卻努力不懈，「師長講的話，每一句都聽進去。」林子瑋說，定向是人生很重要的事，可以清楚自己未來要做什麼，避免盲目報考，他從小參加台語文競賽，也對保護環境感興趣，錄取台東大學文化資源與休閒產業學系，將到台東認識原住民文化，深入了解台灣多元文化，實踐「鄉土心」的個人核心價值。

升學 學測 交大

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