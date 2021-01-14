這所大學博士班註冊率第一！勝台清交成政大

教育部公布的大專院校109學年度註冊率，全台共有40個博士班、39個碩士班招生掛零。109學年度博士班註冊率排名全國第一的是中山大學，從108學年度85.39%大幅提高至109學年度96.13%，勝過排陽明大學的94.89%、清華大學91.26%、台灣大學86.21%。

中山大學教務長李志鵬表示，學校辦學績效不僅反應在註冊率的大幅提升，也反應在碩士班招生考試上。中山大學110學年度碩士班甄試與碩士班考試報名人數總計9465人，較前學年度增加3.3%，在國內高等教育招生環境不佳的情況下，報考人數仍呈現穩定成長；其中報名人數成長幅度前5名系所依序為生技醫藥研究所碩士班、社會學系碩士班、企業管理學系企業管理碩士班、中文文學系碩士班及生物科學系碩士班。

中山大學指出，108至110學年度因應國家政策及產業發展趨勢，積極增設系所並調整招生名額。在博士班方面，增設資訊工程學系資訊安全博士班、醫學科技研究所博士班、教育與人類發展研究全英語博士學位學程，加速器光源與中子束應用國際博士學位學程更名為理學國際博士學位學程。校長鄭英耀表示，博班註冊率高顯示中山辦學受到認同，學生慕名而來，學校也提供多元資源，與學術界與產業界鏈結。

根據教育部大專校院資訊公開平台資料，前十名學校博士班註冊率，及109學年度108學年度增減比例如下，

國立中山大學96.13%85.39% +10.74%

國立陽明大學94.89%87.50% +7.39%

國立清華大學91.26%91.57% -0.31%

國立臺灣大學86.21%84.11% +2.10%

國立成功大學85.71%89.31% -3.60%

國立中興大學85.71%84.29% +1.42%

國立政治大學81.18%84.85% -3.67%

國立中央大學79.52%81.00% -1.48%