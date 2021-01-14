學測自然衝刺／化學3表要背好 6大時事這樣考

12.8萬人報名的大學學測22、23日登場，聯合新聞網本周連續五天推出考前衝刺系列報導，邀請高中、補教名師分析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，包括如何迎戰素養化考題、預測可能入題的時事等，助考生拿高分。

●學測自然6大時事關鍵字：日環食、新震度分級、新冠肺炎、基因編輯、萊克多巴胺、半導體

2020年夏至，嘉義上空上演罕見的日環食，全民追日。同年7月，彗星NEOWISE來到近日點，視星等達零等，是21世紀至今北半球最亮的彗星。到了冬至，木星和土星出現大合現象，平均每19.6年才發生一次。2020年天空多變，建國中學地球科學教師李文禮表示，這三件天文盛事可能成為今年學測地科考題，建議熟讀相關章節。

台灣位在板塊交界處，地表也不平靜。李文禮指出，中央氣象局去年元旦落實新版地震震度分級，原本的第五級細分為五強、五弱，第六級細分為六強、六弱，目的是將震度對準生活中實際災害程度，有助救災。這表示震度分類更有「素養」、更貼近生活，相關應用也可能轉化為素養題型。

天地之間，2020年影響全球民眾最深的關鍵詞是「新冠肺炎」。補教生物教師游夏分析，相關知識入題機率高，比如外國出現變種病毒，考生要知道病毒發生變異的可能途徑，包含病毒的基因突變、基因重組等。同時要熟讀人體對抗病毒感染的免疫作用，包括細胞免疫和抗體免疫。另要思考此事對防疫的影響，像是我們對變種病毒能否產生抗體，若不能，原因為何？

諾貝爾獎也是歷年學測重點時事題。游夏表示，去年諾貝爾化學獎頒給投入「基因編輯」的學者，相關概念再度入題的機率高。它涉及剪接DNA的酵素作用，以及利用嚮導RNA來尋找特定DNA序列的概念，也就是科學家有能力製造具特定核苷酸序列的RNA，引導DNA切割酵素（Cas9）切割特定位置的DNA。這屬遺傳學範疇，包括基因轉錄時，DNA、RNA互補配對等觀念。

去年諾貝爾物理獎頒給三名研究「黑洞」的學者，補教物理教師邱博文對此表示，宇宙學相關概念有可能成為今年學測物理考題。物理科另一大時事是台積電的晶圓製造成為世界第一，很可能考出半導體的基本常識，或5nm尺度下的量子現象。

化學與「吃」脫不了關係，補教化學教師王宇分析，政府今天元旦開放進口萊克多巴胺美豬，萊克多巴胺（瘦肉精）的結構與性質可能入題。去年還有嬰幼兒米餅被驗出殘留重金屬，延伸的知識是化學元素「鎘」對人體的危害，以及濃度單位ppm的計算。另有政治人物服用含硃砂的中藥中毒，與重金屬「汞」有關。

此外，王宇表示，與電動車議題有關的鋰離子電池，與澳洲森林大火有關的空氣汙染、極端氣候，或是攸關原油期貨跌到負數的化石燃料，都可能是今年學測化學命題方向。

●物理只有3重點 考前放下難題改讀高一課本

猜測時事題之餘，自然各科教師都強調「熟悉基本觀念更重要」。物理部分，邱博文指出學測物理只有三大重點，包括運動力學與能量、波動與光學、電磁學。建議考前聚焦相關章節，並熟讀高一基礎物理課本，再搭配近五年學測考古題練習，不必再挑戰艱澀題目。

邱博文也整理考生最常搞混的五個物理觀念，並自製簡要口訣來輔助理解。這五大易混淆觀念包括：

1、力不是用來維持物體的運動狀態，力是用來改變物體的運動狀態。物體會持續運動是慣性，力與速度無關；

2、繞射是波動的核心觀念；

3、靜電感應一定要畫圖；

4、光電效應、物質波、波粒二象性常入題；

5、牽涉到核子之間是強力，牽涉到輕子的才是弱力。

●化學必背3張表 整理衝刺筆記有撇步

王宇則將化學各章節重點單元整理成表（如附表），提醒考生考前必背「元素週期表」、「有機化合物官能基分類表」、「沉澱表」三大表，以及常入題的實驗如常見的物質分離、溶解度曲線的測定及再結晶、化學反應熱、化學電池、神奇的七個杯子、有機化合物的物性，以及界面活性劑的效應。

他建議考生在考前準備時，透過閱讀課本建立完整的概念，才能理解與記憶。另可將各科必考內容全都整理在一份簡單的條列式筆記，用於考前快速翻閱，事半功倍。

●生物前3章最重要 近3年考古題最適合練手感

游夏直指，學測生物命題重點都在前三章，包括細胞學、植物學、動物學（如附表），但也不能完全偏廢其他章節。複習重點章節時，建議搭配近三年考古題，主因是這三年考題變化大，和以往考題有明顯的差異。

生物其他章節也有重點，游夏舉例，比如第四章「遺傳」，最常考的是有絲分裂與減數分裂的過程圖解，以及兩作用在生物適應上的優缺點。近年也常考染色質和染色體在結構上、出現時機的差異，以及性聯遺傳、血型遺傳的計算與觀念。提醒考生注意血型判別，並將免疫學中血型的抗原、抗體關係弄清楚。

至於生物第五章「演化」，近年必考生物多樣性的判別方法。另外是生物分類關係，以及各種生物的基本特性和名稱，尤其要注意病毒和細菌的特性，並了解新冠病毒、流感病毒、登革熱和MERS等病毒傳染疾病的相關病原體知識和防禦機制。另外，考生也常混淆同源器官的判別，游夏提醒，同源器官是解剖學證據，判別標準是結構相似，而非胚胎來源。

第六章「生態學」部分，游夏整理，當中的溫室效應、生物放大作用是常見考古題。其他重點內容包括族群的存活率曲線和年齡結構圖的差異、成長曲線的意義；群集的消長、生物的互動關係（競爭、掠食的比較）；水域生態系的特徵與生物分布關係；生態工法的意義與特徵。

●考場作答掌握3秘訣 征服落落長素養題

學測自然科考生1月23日上考場，邱博文表示，近年考題素養化，自然科也有大量文字，抓重點的能力更重要。答題最重要的原則是「對選最對，錯選最錯」。他觀察，學生常看到一點點對就選對，一點點錯就選錯。題目問「主要」原因是什麼？學生卻選次要原因。舉例來說，有考題描述「太空人穿太空衣是為了防止熱的輻射」，答案是錯的，主要目的是避免失壓與供應氧氣，而非保暖。

游夏提醒，素養考題富含大量的圖表，建議考生在解圖表題時，特別注意圖表的橫、縱座標所代表的意義，以及兩者綜合考量後的可能結論，才能降低考試時的誤判。