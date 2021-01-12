學測社會科「不單純」 三科出題重點一次看

110學測倒數十天登場，近兩、三年社會科重視跨科題組，題目可能是閱讀歷史題幹問公民、地理，或是閱讀地理圖表，但問歷史背景、公民知識的應用，若要在跨科題順利拿分，考生務必抓準「關鍵字」。

板橋高中地理科教師張淑惠表示，社會領域難易度穩定，今年應承襲過去的鑑別度，整體社會領域篇向思考、理解，結合生活及學術情境，學生要掌握課綱主要概念，在題幹中的關鍵字詞，歷史對應時間、地理對應空間、公民對應法律社會經濟概念。

張淑惠提醒，跨科題組部分，多會分為三大主題，時間、區域、議題。若以時間為主題，了解同一時代世界各地區域發展；以區域為主題，了解長時段的區域發展如何變動；以議題為主題，將會在這次有很大發揮空間，如新冠肺炎。

「要了解過去，放眼未來」，張淑惠表示，包含民法成年規定降為18歲、中美貿易戰、美國萊豬進口議題、中國邊境問題、經濟大恐慌、歐洲統合；瘟疫與人，都是今年熱門時事重點，建議考生多做考古題多練手感，也要找大考中心研究式題參考用題，有些情境可以再做延續，題文長度增加，考生掌握作答時間，抓住關鍵字詞，才能縮短作答、增加檢查時間。

全國高級中等學校教育產業工會邀集各科教師，為全國數十萬考生提供應考注意事項，社會科摘要如下：

●地理（板橋高中地理科教師李柏翰）：

地理單科選擇或題組，均偏重地理基本技能，疾病分布的統計地圖會牽涉到使用時機，與可能用到的投影方式，可對應新冠肺炎疫情發展；另等值線圖判讀，如從台灣堡圖或經建版1/25000等高線地形圖判斷「高度」、「河流」或「分水嶺」的位置，應用在可能遇到的新聞事件或災害；而人文地理則著重在主要概念，如農業的區位租、工業的專有名詞、中地理論應用的零售業與都市的區位商數等。

區域地理則是從文章閱讀含統計圖表得到關鍵字與數據資料的極端值等，再搭配部份通論地理的概念出題；主要的重點單元為西亞、撒哈拉以南的非洲或拉丁美洲相關的議題。

若與歷史合科，中國情境會以文言文的史料為底，地理科扮演的角色多為地點、位置、氣候、工業、人口遷移或都市發展等單元融入，所著重的多集中在華北地區；若為世界歷史的情境，則多為歐洲各區、拉丁美洲、東南亞與西亞等單元為主；若以公民為情境，則多為近一、兩年發生的時事，地理子題則考人文地理相關的主要概念，如工業、法令、社會正義與經濟發展等相關議題。

●歷史（松山高中歷史科教師陳詩雯）：

近年考題重視史料閱讀與分析能力、圖表、地圖。長題文已是趨勢，仔細閱讀題幹是基本功。也要留意圖表與文字之間的轉換或對應，圖表要注意其所展示的時間區段、區段間的變化趨勢，地圖則應注意所示地區為何、其間的互動關係。

歷史科是與時間密切關係的學問，留意題幹中與時間相關的各種關鍵字詞或提示，先確認事件發生的時空背景，才方便建構時代理解。「略古詳今」是108課綱主旨，考生要多注意近五百年歷史發展趨勢，且應留意短時間內的變化和差異，例如：19世紀前、中、後期的時代氣氛和思潮變化，20世紀之後，則每一個十年的趨勢變化也應該確實掌握，並能區別相似事件的異同。

若是跨科考題，則有三大主點趨勢。

一、以時間為主題：同一時代內全球各地的發展、交流，例如，17世紀大航海時代，東亞地區的互動交流、跨洲環球貿易的互動交流。貿易、人群移動為主題的內容很容易整合地理與公民的能力，可以在複習時自己連結跨科概念；又比如兩次世界大戰期間，全世界同一時期有無共同發展？例如經濟大恐慌對於全世界不同地區造成的不同影響？二次大戰在亞洲、歐洲發生的原因與影響？「民族自決」概念如何影響亞洲、非洲地區？

二、以區域為主題：長時段間該區域的發展演進，例如：中亞地區軍事征服、宗教信仰傳布、國際關係互動。這類型主題可以在複習時結合地理的地形、氣候等因素，思考環境與人的互動；國際關係（外交）可以運用地理、公民的概念作社會科的整合分析。

三、以議題為主題：不同時代面對挑戰與回應的方式。以傳染病的問題為例，可以從今日的COVID-19，連結蒙古西征與中古歐洲黑死病的傳布、大航海時代新舊大陸的疾病傳布；以科技發展、全球化的議題為例，可以思考16世紀以來全球貿易的發展的雛形、十九世紀以來新帝國主義時代新科技對殖民地的影響、現代社會全球化與本土文化、多元社會的議題。這些議題也很容易在地理與公民的課程內容裡找到對應的概念，如：人權、人與環境的互動、貿易發展的區位、策略考量。考生複習時以議題為主的思考模式，方便自行整合地理與公民的概念。

四、注意時事：社會科的學習目標就是從現代議題出發理解過去；從過去發展放眼未來，國際間的重要事件、大趨勢經常入題，例如：瘟疫與人的關係、中國邊境地區處境問題、美中台外交關係、經濟大恐慌問題、歐洲統合問題等。

●公民（文華高中公民科教師李佳浤）：

學測命題趨勢走向以理解、思考與生活情境結合的命題方式，來取代零碎的知識死背，建議學生把握課本每個單元的主要概念，例如法律優位原則、法律保留原則、比較利益法則、機會成本、外部性定義…等；此外，各單元的知識架構，例如內閣制、總統制的運作方式，由概念及定義入手，同時放下一些零碎內容，如立法程序中出席、表決的比例，就不要花時間死背。

至於時事題，學測雖然可能引用時事作為題幹，但不會以事件的內容或細節作為答題關鍵，主要還是以課本知識內容作為答題基礎，因此同學不需對新聞訊息過度焦慮。

一、民法成年年齡降為18歲：如調降民法成年年齡後會產生哪些影響，可以提前取得什麼樣的權利、又該負起什麼樣的責任，例如:同學高中畢業之後就可以獨立簽訂租賃契約、萬一發生車禍侵害他人權益時，將負起完全的民事賠償責任等。

二、中美貿易大戰與全球自由貿易關聯：貿易戰下「美中台」三邊關係的變化以及兩岸關係的演變。

三、新冠肺炎：疫情爆發對全球經濟與人權衝擊，如對我國GDP、GNI的影響、強制隔離，對人身自由的限制。

四、美國「萊豬」進口與國際貿易關係：地方政府主張要訂定自治條例達到零檢出與中央政府的法令有所衝突時法律效果為何（法律優位原則）、中央政府主張將強化台豬與美豬產品標示，該部分即可連結消除資訊不對稱、降低交易成本、消費者保護法、公平交易法…等，經濟與法律的概念。

近年題文長度增加，建議學生把握作答時間，面對長文提可先瀏覽題目確定關鍵，再回頭閱讀題文，較容易掌握題文關鍵，縮短作答時間。