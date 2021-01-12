學測英文重時事 建中英文師提兩大建議

有12.8萬人報考的學測將於22、23日登場，全國高級中等學校教育產業工會邀集各科教師，為全國數十萬考生提供應考注意事項。高中英文科教師表示，英文大考常考新聞時事，建議考生每天花五到十分鐘，瀏覽雜誌或新聞媒體的英文時事話題。

考前倒數十天，台北市立建國中學英文科教師曹靖儀表示，考前最後衝刺，學生作息要先「規律正常」，讓自己習慣白天精神很好，考試當天比較容易發揮原有的實力。

至於考前英語科應試準備，曹靖儀建議，考生每星期至少要做一回模擬試題，維持考試手感，特別需要加強英文的學生，也可再多做幾回。

曹靖儀說，演練模擬試題的時候，要比照正式考試的時間限制，才可以訓練自己的答題速度。做完題目後，可以參考詳解，複習自己比較不足之處，如答錯或沒有把握的地方。

英文科又分為選擇題與非選擇題兩大題型。曹靖儀表示，選擇題部分，演練模擬試題應就足夠；非選擇題部分，建議考生可回頭複習過去高中兩、三年來遭遇過、演練過的翻譯題常考單字、片語、句型，並把當中比較重要的句子、措辭讀熟、背起來。例如：result in、social media。

至於英文作文部分，曹靖儀表示，因為考試時間有限，建議考生約利用三分鐘的時間，練習在腦海打大綱，比如這個題目要如何寫、可能用到那些關鍵字詞，練就同學們答題反應能力，看到不同試題，可以立即知道該往哪個方向寫，而且若常這樣練習，需用到的一些關鍵字詞要是卡住的話，才有機會在正式考試前先去查好、記下來，等到正式應考，就能從容答題。

曹靖儀提到，近年學測考題作文題型變化甚大，建議同學要熟悉各種題型，最好都演練過，如書信、看圖寫作、說明文、記敘文、描寫文等，每個題型都會有不同的注意事項，如書信格式、記敘文的時態以過去式為主，這些部分若不熟悉也得溫習、留意一下。

英文大考常考新聞時事，曹靖儀建議，考生每天可花個五到十分鐘，瀏覽一下雜誌或新聞媒體當中的英文時事話題。程度好的同學，可以上網收看CNN 10，每天抽出一小段時間聽、讀英文，即使只有10分鐘，除了可以熟悉時事之外，也有助於維持語感。

曹靖儀也提到，英文學習雜誌廠商、課本書商多半會提供考前時事英文的整理，可以多加參考、利用。