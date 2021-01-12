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國文學測題如「萬言書」 題組靠這2招全拿下

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
板橋高中國文科教師官廷森表示，國文試券如「萬言書」，且近兩年國文科頂標、前標同級分，今年題型雖不會有大變動，但鑑別度會有提升。記者趙宥寧／攝影
板橋高中國文科教師官廷森表示，國文試券如「萬言書」，且近兩年國文科頂標、前標同級分，今年題型雖不會有大變動，但鑑別度會有提升。記者趙宥寧／攝影

110大學學測倒數10天，近年國文科題目越來越長，有教師形容是「萬言書」，跨域試題常令學生眼花撩亂，且近兩年國文科頂標、前標同級分，就有國文科教師預告，今年試題鑑別度一定會提升，但學測考基本學力，只要學生有耐心把題目做完，不會有太大困難。自107學測起，國文學測題組大量增加，考生答題精準度、閱讀深廣度都要加強。

有12.8萬人報考的學測將於22、23日登場，全國高級中等學校教育產業工會邀集各科教師，為全國數十萬考生提供應考注意事項。針對今年國文科考題趨勢，板橋高中國文科教師官廷森表示，國文試券如「萬言書」，且近兩年國文科頂標、前標同級分，今年題型雖不會有大變動，但鑑別度會有提升，不過學測考基本學力，只要學生有耐心把題目做完，不會有太大困難。

官廷森說，自107學測起，國文題組大量增加，佔試卷總題數五成，考生答題精準度、閱讀深廣度都要加強。

面對既長且雜的多元化素養考題，官提森建議，唯有大量演練題目，才能訓練臨場反應。可以找出歷屆考古題，以及大考中心「參考試卷」來練習。雖然國文科跨範圍，但基本題型（形音義、文章旨意、文學流變、應用文、文化常識）仍佔2成，包含古文30篇、各家版本白話文，且明年開始經典選文數下降，今年一定要好好把握。

至於國文寫作，官廷森表示，國寫又分「知性」與「情意」兩題，占國文總成績50%，比選擇題更為關鍵。

官廷森說，知性題多要求考生提出見解及評論，情意題著重個人經驗的描繪、內心情感的表達與體悟想像的發揮。他舉例，參考試卷的「漫畫解讀」、「走自己的路」、「二十年後的同學會」、「〈炙艾圖〉」、「〈金盒子〉藉物抒情」等題，均是未來命題趨勢。

官廷森說，新式國寫合「閱讀」與「寫作」為一，切勿心急貪快，草率讀題，匆促下筆，惟有細心閱讀素材，才能準確掌握寫作方向。

90分鐘內要完成兩篇長文，官廷森坦言「實屬不易」，但原則上兩題時間分配各半。知性題多半要求提出「個人觀點」，因此勿過度轉述題幹資料，致使自我見解發揮不足；情意題往往須陳述「自我經驗及感受」，布局上切忌通篇敘事，應保留足夠段落發抒體悟。

考前倒數十天，官廷森建議，考前可多演練各類題型，並觀摩佳作，一旦熟悉各類題型，臨場便不致緊張慌亂。另可關注時事議題，如「新冠疫情」所帶來的衝擊與省思等，說不定能派上用場。

全國高級中等學校教育產業工會邀集各科教師，為全國數十萬考生提供應考注意事項。記者趙宥寧／攝影
全國高級中等學校教育產業工會邀集各科教師，為全國數十萬考生提供應考注意事項。記者趙宥寧／攝影

考題 110學測

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