學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

12.8萬人報名的大學學測將在22、23日登場，聯合報今天起連續五天在聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，邀請高中、補教名師分析命題趨勢、必考單元、應考及答題策略，包括如何迎戰素養化考題、預測可能入題的時事等，助考生拿高分。

過去兩年學測國文全卷字數超過1.2萬，原始分數約75分就屬滿級分，躍升學測五科中最難的一科。補教國文老師楊墨說，國文科選擇題僅三分之一和課本有關，包括形音義、國學常識兩大題型，是決勝關鍵。寫作測驗如想拿高分，要兼具「外觀」和「內觀」，且「詞能達意」比「詞藻華麗」更重要。閱卷者看重學生自出胸臆的個人見解，考生若看不懂某句名言金句，千萬別引用。

國文科選擇題有三分之二注重閱讀理解，毫無範圍可言。板橋高中國文老師官廷森認為，「大量演練題目」是唯一準備方式。建議考前找歷屆考古題和大考中心的參考試卷練習，別再做細瑣艱澀的題目。

官廷森說，遇到長篇素材時不必慌張，先看文章出處，了解素材方向，然後再略讀題目及選項，掌握命題重點，最後才回頭分析文本，邊閱讀邊圈畫關鍵詞句，以提升答題效率。

楊墨建議把握剩下的三分之一，常入題單元包括必選30篇文言文、各教科書版本都選入的文章。主要題型包括形音義和國學常識。形、音部分，衝刺時不要看著課本或筆記背誦，建議多看曾經出過的考古題，因為考的往往是常用而容易錯的；義的部分注重同字異義的比較。

國學常識方面，楊墨說，一篇課文的主旨、作者的特色及文風、文章中運用的修辭、文法和語法，都是需要留意的內容。高中所教的文言文中，作者運用的典故也常入題。比如司馬光的訓儉示康、文天祥的正氣歌，雖非30篇必選文言文，其中有很多典故，也常考出來，建議同學翻一翻。

至於國文寫作部分，楊墨表示，國文寫作的外觀美感也是拿分重點，包括字漂不漂亮、整不整齊。建議寫作時筆畫不要重疊，也不要碰到格線，也盡量避免塗改和錯別字。

內觀也同等重要，尤其是文章的文氣和結構。楊墨說，多數人以為文章分成四段就叫起承轉合，但是起承轉合是功能，而非分段方式。「起」首重主旨明確，「承」舉證說明，而最關鍵的環節是「轉」，考生要針對主旨，提出個人想法和見解，並在最後的「合」綜合回應前述。

楊墨說，適度舉例能讓文章增色，但建議言簡意賅即可，不要花太大篇幅描述單一例子。舉例的重點是呼應你的文章主旨，說明你設定的主旨真如你所說。

官廷森分析，寫作測驗包括「知性」與「情意」兩題，知性題多要求考生提出見解及評論，情意題著重個人經驗的描繪、內心情感的表達與體悟想像的發揮。寫作占國文總成績的五成，比選擇題更關鍵。無論是知性題或情意題，真實「表達自我」是寫作的不二法門。

考試時間是寫作的一大敵人。官廷森指出，90分鐘要完成兩篇長文，時間分配極為關鍵。他建議兩題時間分配各半，常寫不完作文的考生，更要「開門見山」，直接切入題旨。文章務求結構分明、層次井然。

他表示，知性題多半要求提出「個人觀點」，別過度轉述題幹資料，導致自我見解發揮不足。至於情意題往往要陳述「自我經驗及感受」，布局上切忌通篇敘事，應保留足夠段落發抒體悟。

官廷森表示，目前的寫作測驗強調「閱讀」與「寫作」合而為一，細心閱讀素材，才能準確掌握寫作方向。切勿心急貪快，草率讀題，匆促下筆。另可關注時事議題，如「新冠疫情」所帶來的衝擊與省思等，說不定能派上用場。預祝「學測戰士」們考試順利。