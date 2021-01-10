學測備戰！考生口罩戴好戴滿 防疫備用試場需獨立大樓

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，各學校及考生啟動祈福、防疫模式。雄中、雄女、新莊高中等校，都到附近廟宇或為考生安排過聰門祈福。大考中心發放給考生的口罩已寄達各高中，考生怕長戴會不適應，考前要習慣戴好、戴滿，不戴口罩會扣該節全部成績，嚴重還會取消應考資格。大考中心要求考場學校，需將防疫備用試場設於獨立建築，並落實考場進出動線。

大考中心規定試場不開放冷氣及關閉前、後門，僅開啟四個角落的氣窗各5至10公分，以利通風。家長擔心，像高雄天氣預報，考試那兩天氣溫大概都在20幾度，且考生還要戴口罩，這樣會不會太悶？試務單位表示，若發生這樣狀況，各區試務中心也會請示大考中心，權宜調整。

雄女校長林香吟表示，今年學測家長親友仍不能陪考，學校已到附近萬興宮、天公廟及萬金天主教堂，為考生祈福，希望考生順利平安。

雄中代理校長顏銘賢表示，上星期學校與家長會到玉皇宮祈福，向文昌、朱熹和孔子三位「考神」祈求，讓考生考運順遂。

高雄市新莊高中的考生們，也通過了學校準備的兩扇「狀元門」，門上掛滿青蔥、芹菜與白蘿蔔，期許考生們通過門後也能聰（蔥）穎過人、勤（芹）快、有好彩頭。

高雄3個考區共設有9所考場學校，分別在高師大、高師大附中、中正高中、鳳新高中、雄中、雄女、道明中學、中山高中與左中。各考場會管制進出場動線，採取單一入口進場。進入考分區及試場時，所有試務人員與考生、考生服務隊與特定陪考人員，都須配戴口罩。