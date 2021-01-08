員林家商首例錄取台大生 昔愛當志工棄高中念高職

彰化縣員林家商創校以來首度有上台大學生，國貿三學生陳蕙妤透過台大「希望入學計畫」錄取台大會計系，而應用外語三李昀蓁，以多益950高分及全國中等學校商業類技藝競賽英文金手獎實力，以「特殊選才」管道，也錄取國立中央大學英美語文學系，創新員家紀錄。

員家校長陳定宏說，二名學生面臨許多參與推甄的高中生競爭，能上台大和中央大學非常難得，透過新住民和弱勢家庭的「希望入學計畫」、及「特殊選才」多元管道圓了他們的美夢，但二名學生其實從進員家開始就對自己目標非常明確，相當積極努力才能脫穎而出。

李昀蓁和陳蕙妤其實會考成績都有入學一般高中實力，李昀蓁說，她國中會考成績英文特別好是A++，其他科都是B+或B，因為從小學英文，特別喜歡和外師練習會話，就直接鎖定員家應外科，三年來參加過全國大專院校英文演講暨高中生英文詩歌朗誦競賽佳作 、台灣師範大學英語單彙王獎、全國外語群科中心英語讀書心得比賽優選、全國高中職英語拼字比賽第三名等。

陳定宏說，難得的是昀蓁參加去年全國中等學校商業類技藝競賽職場英文組更榮獲全國第三名金手獎，全英文的比賽中需在一小時內分析題目文章，再做成PPT簡報，最後進行5分鐘全英文口語報告，可說是實力堅強。

陳蕙妤的母親是越南籍新住民，父親開電器行，她從小看店裡進出貨，對會計和商業產生興趣「覺得國際貿易聽起來很厲害」，所以選擇念員家國貿。除了在班上成績優秀，她也積極參加校內商管群舉辦的模型製作、商業簡報及小論文比賽等各項活動屢次獲獎，且從小參加志工服務，積極及服務人群的態度是她能進台大的關鍵。

陳蕙妤說，其實她得知獲錄取台大也嚇一跳，因為當初是在老師鼓勵下抱著試試看的心態踏出去，沒想到竟能在多數高中生競爭下，上了台大，但得知錄取後其實壓力也不小，未來只能更努力，才能與來自全國的菁英競爭、共同學習。