大學術科將登場！ 不開放親友陪考 各考區採實名制入場

大學術科考試委員會將於1月25日至2月4日舉行美術、音樂、體育各組考試，今天公布「試場分配表」，因應疫情，進入考區須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放陪考。大學術科考試委員會也提醒，今年音樂科主副修考試的伴奏人員及協助搬運樂器人員，需事先上網登錄才可入場，相關入場規定，則見各分區考場網頁公告。

大學術科考試今年共有8974名考生報考，考生整體人數較往年微幅減少112人，各組報考人數以體育組4467人最多，3427人報考美術組次之。

體育組考試時間為1月25日至1月27日，考試地點為國立體育大學；音樂組考試時間為2月1日至2月4日，考試地點依主副修類型不同，包含台師大、國北教大、台北市大與國家兩廳院，各科考場因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀；美術組考試時間為1月29日至1月30日，考試地點依准考證號分區，包括師大附中、台師大、彰師大、高師大，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須在吹風區使用，考前一日下午3時至5時開放考生看考場（考場教室內不開放）。

大學術科考試委員會表示，今年因應疫情，將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，為減少人潮群聚，不開放親友陪考，各考區採實名制入場，考生一律憑准考證進入，進入各考區及試場者一律全程配戴口罩，體溫量測經複檢後仍達額溫37.5度或耳溫38度以上者，一律移至防疫用試場應試。

另外，若身心障礙或突發傷病考生有陪考需求，須依各組規定檢附相關證明提出申請，陪考人數上限1位；音樂組術科考試，開放音樂主修、副修考試之伴奏人員及協助搬運樂器人員，需事先上網登錄始可入場。

大學術科考試委員會聯合會今日起提供電腦網路及語音查詢服務。查詢網址： https://www.cape.edu.tw/ 「考試資訊專區」，語音查詢電話（02）2364-3677。