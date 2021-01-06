舊課綱末代學測22日登場 重考生逾1萬人占8％

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占整體考生的8％。大考中心主任周兆民分析，個別報名考生有1萬多人，與學生入大學後發現所學與興趣不符，因此選擇重考。

升學輔導專家劉駿豪分析，升大學是最易轉換生涯選擇的關卡，個別報名人數增加，恐因愈來愈多大學生不滿意所讀科系，因此重考大學。他指出，愈來愈多大學生看重科系和往後工作的關聯，如評估所讀科系前景差，便直接重考，不願一路忍四年。這也反映當前學生更了解各行業概況，選擇科系也更務實。

劉駿豪說，在就業考量下，大轉領域的考生也不少。例如一類組學生改考自然組科系；還有學生大學畢業、出社會後，發現工作條件不如預期，也會直接報名重考班。

文城教育機構營運長董昭華說，這兩、三年重考生確實增加，且不侷限於非醫科不讀的學生，也有學生重考是為進入理工科系。他分析，學生重考的主因是不滿意自己所讀科系，可能是高中時對目標科系有過多想像，或是學測考完就想上大學，直接從錄取科系中擇一報到，卻在上大學後覺得後悔。

另外，學測共五科，今年的報名情形呼應大學校系個人申請至多只能採四科的「五選四」趨勢，今年只選考四科的考生增加約3個百分點、選考五科的考生則降低3個百分點。

大考中心統計，今年有7萬7554人選五科，占六成，另有4萬8574人選四科，占比近三成八。多數考生仍選考國文、英文、數學三主科，三科報考人數都占整體人數的九成八以上。社會科有10.7萬人報考，占八成四；自然科有9.7萬人報考，占七成五。

近年學測傳出鑑別度不穩事件，令舊課綱末代考生人心惶惶。比如去年數學科滿級分人數達1.4萬人創新高，大考中心前主任為此辭職。國文科則是連兩年頂標、前標都為13級分，許多頂大科系不再參採這科。大考中心主任周兆民對此表示，各科高分群和低分群鑑別度，都是大考中心關心的項目。針對去年事件，大考中心已做出一些調整。