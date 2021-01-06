快訊

國安法的趕盡殺絕：香港報復民主「35+初選大捕抓」

華航新塗裝貨機傳飛香港遭擋 林佳龍這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「會的都對、不會的都猜對」 考季到網友向大考中心許願

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占整體考生的8％。本報資料照片
110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占整體考生的8％。本報資料照片

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占整體考生的8％。另呼應大學校系個人申請至多只能採四科的五選四趨勢，今年只選考四科的考生增加約3個百分點、選考五科的考生則降低3個百分點。

學測共五科，大考中心統計，今年有7萬7554人選五科，占六成，另有4萬8574人選四科，占比近三成八。多數考生仍選考國文、英文、數學三主科，三科報考人數都占整體人數的九成八以上。社會科有10.7萬人報考，占八成四；自然科有9.7萬人報考，占七成五。

近年學測傳出鑑別度不穩事件，令舊課綱末代考生人心惶惶。比如去年數學科滿級分人數達1.4萬人創新高，大考中心前主任為此辭職。國文科則是連兩年頂標、前標都為13級分，許多頂大科系不再參採這科。大考中心主任周兆民對此表示，各科高分群和低分群鑑別度，都是大考中心關心的項目。針對去年事件，大考中心已做出一些調整。

正值考季，考試命題單位大考中心也被考生當廟宇。近日有網友發現大考中心Google評論灌滿負評，遭多名落榜網友評為「我學測下去，你評分也下去吧」、「萬惡的淵源」等。不過也有網友把大考中心當許願池，給五顆星評價並表示「評分給五分，讓我上醫科」。平均下來，大考中心目前Google評價僅兩顆星。

大考中心獲多名網友評價，有網友批評大考中心「亂出題，害我兩年才考上台大」、「我指考下去，你評分也下去吧」，也有網友指出中心內服務人員態度差、印成績單流程緩慢等行政效率問題。

另有網友給正面評價，並趁機許願，比如「會的都對，不會的都猜對」，「先給你五顆星，如果我沒猜對，再下修」。不只許願也有人還願，像是一名台大醫科生秀出學號，謝謝大考中心讓他考上第一志願。

學測 台大

延伸閱讀

12.8萬人報考的大學學測22日登場 防疫規則一次看

學測倒數魔鬼營上場 老師：效果因人而異

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

被扣23分還拿滿級分 學測國文難什麼？

相關新聞

12.8萬人報考的大學學測22日登場 防疫規則一次看

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，12萬8606名舊課綱末代考生應考，報考人數史上新低。大考中心今天舉行記者...

「會的都對、不會的都猜對」 考季到網友向大考中心許願

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數...

學測倒數魔鬼營上場 老師：效果因人而異

學測已倒數計時，多數高中高三期末考都已考完，學生做最後衝刺，補習班也開「獅子班」、「魔鬼營」等集中管理的衝刺班，老師表示...

【數字看教育】學測、會考國文比「速讀」？ 1分鐘消化135字

因應學測國文考制改變、108課綱素養強調閱讀理解等因素，學測國文科總字數逐年增加，104年全份試題總字數約5862字，107學年度正式破萬字，到109年達11968字，破萬字的長考題在教育界引起熱議。（註：總字數計算方式為扣除卷首尾標題、說明文字與非選題後總和）

學測社會科衝刺有秘訣 名師：掌握概念抓準時事議題

學測就要登場，隨著新課綱實施，近幾年社會科學測考題明顯出現素養與跨科整合的題型，強調的是理解與思考，背誦或記憶性的幾乎不...

學測「勝利」跨年！瀛海中學校長扮鬼滅之刃主角祈福

台南市私立瀛海中學全校兩千多名師生今天在寒流中跨年祈福，感恩與反省2020的陪伴、揮別2020疫情的干擾，並立下心志，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。