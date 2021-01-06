「會的都對、不會的都猜對」 考季到網友向大考中心許願

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數有1萬260人，占整體考生的8％。另呼應大學校系個人申請至多只能採四科的五選四趨勢，今年只選考四科的考生增加約3個百分點、選考五科的考生則降低3個百分點。

學測共五科，大考中心統計，今年有7萬7554人選五科，占六成，另有4萬8574人選四科，占比近三成八。多數考生仍選考國文、英文、數學三主科，三科報考人數都占整體人數的九成八以上。社會科有10.7萬人報考，占八成四；自然科有9.7萬人報考，占七成五。

近年學測傳出鑑別度不穩事件，令舊課綱末代考生人心惶惶。比如去年數學科滿級分人數達1.4萬人創新高，大考中心前主任為此辭職。國文科則是連兩年頂標、前標都為13級分，許多頂大科系不再參採這科。大考中心主任周兆民對此表示，各科高分群和低分群鑑別度，都是大考中心關心的項目。針對去年事件，大考中心已做出一些調整。

正值考季，考試命題單位大考中心也被考生當廟宇。近日有網友發現大考中心Google評論灌滿負評，遭多名落榜網友評為「我學測下去，你評分也下去吧」、「萬惡的淵源」等。不過也有網友把大考中心當許願池，給五顆星評價並表示「評分給五分，讓我上醫科」。平均下來，大考中心目前Google評價僅兩顆星。

大考中心獲多名網友評價，有網友批評大考中心「亂出題，害我兩年才考上台大」、「我指考下去，你評分也下去吧」，也有網友指出中心內服務人員態度差、印成績單流程緩慢等行政效率問題。

另有網友給正面評價，並趁機許願，比如「會的都對，不會的都猜對」，「先給你五顆星，如果我沒猜對，再下修」。不只許願也有人還願，像是一名台大醫科生秀出學號，謝謝大考中心讓他考上第一志願。