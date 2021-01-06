12.8萬人報考的大學學測22日登場 防疫規則一次看

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，12萬8606名舊課綱末代考生應考，報考人數史上新低。大考中心今天舉行記者會說明防疫措施，考生入考分區仍要配合量體溫，否則取消資格。考試期間全程戴口罩，經試務人員勸導仍未戴好，該科不計分。因應新冠肺炎疫情，正在居家隔離、居家檢疫和自主健康管理的考生，將安排在隔離試場應考。

大考中心主任周兆民表示，學測按照往例，全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫。每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

周兆民說，全國89個考分區共設3219間試場，1月8日將公告應試試場。試場開對角窗戶5到10公分保持通風。每間試場42人，由於無法維持中央流行疫情指揮中心所設定的社交距離，應考全程都要配戴口罩，大考中心每天配發給每人一片口罩。身心有特殊因素的考生可申請不戴口罩，大考中心日前在學測報名期間開放申請，突發傷病者另可於8日補申請。

周兆民說，這次學測仍不開放家長陪考，各考分區都有相關人員組成考生服務隊，隊員人數根據考生人數來計算。

大考中心另提醒，過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照，今年還新增身心障礙證明。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。

因應疫情，這次學測和過往考試不同，不針對正在居家隔離、居家檢疫和自主健康管理的考生開設補考，而是將這三類考生安排到不同的試場應考。北、中、南、花、東、澎、金、馬八區至少有一試場為隔離試場，估計以服務剛從境外返台的考生為主，人數不會太多。這三類考生入場動線也和一般考生不同，另要搭乘防疫專車往返考分區。

不過，確診新冠肺炎者無法應考。周兆民解釋，大考中心過去曾提供病房應考服務，但因確診者都住負壓隔離病房，只有醫護人員能接觸，其他人員無法處理。大考中心提醒考生，考前盡量避免出入人潮眾多場合，確保自身健康安全。