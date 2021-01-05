學測倒數魔鬼營上場 老師：效果因人而異

學測已倒數計時，多數高中高三期末考都已考完，學生做最後衝刺，補習班也開「獅子班」、「魔鬼營」等集中管理的衝刺班，老師表示，並不是每名學生都適合，不過，對於自制力較低的學生可能有幫助。

多數高中都在元旦前考完高三的期末考，以利學生全力準備學測。有老師表示，每當期末考結束，補習班的魔鬼營衝刺班就開班，讓學生集中讀書，專人管理、不得使用手機及聽MP3等，全心拚學測。

台南女中教務主任胡瑞原表示，以該校來說，會去魔鬼營的學生不多，多數學生都選擇在校衝刺，因校內設有完善的K書中心，目前共有170名學生申請使用K書中心。

胡瑞原分析，自制力較強的學生大都不會選擇魔鬼營，因為在校內讀書，若有問題，隨時有老師可問，效果一樣；且隨著疫情趨於嚴峻，大家擠在中央空調的教室內讀書，也會讓家長不放心。但對於較被動、自制力較弱的學生，魔鬼營可能也會發揮應有的作用。

台南一中昨天起推出夜間諮詢輔導措施，協助學生做最後的衝刺。胡瑞原表示，該校每次段考前，都會有1個禮拜的考前諮詢。台南二中秘書涂益郎說，該校之前也開設9梯次的考前講座，由不同科目老師輪流上陣，分析歷年來的考古題，引領學生在考前做最好、最有效率的準備。