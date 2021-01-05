快訊

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

學測前大衝刺！ 南一中上緊發條 開夜間諮輔導

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中老師與家長今天到廟宇上香，為參加學測的考生祈福。 記者鄭惠仁／攝影
台南一中老師與家長今天到廟宇上香，為參加學測的考生祈福。 記者鄭惠仁／攝影

大學學測22日就要登場，台南一中與台南女中今天都到廟宇上香為學生祈福，台南一中也協助學生做最後衝刺，提供晚間諮詢輔導，並且還有宵夜，讓學生活力滿滿拚學測。

台南一中校長廖財固、家長會長莊順發今天上午與家長、老師分別到台南首廟天壇、開基玉皇宮上香，為即將參加學測的考生祈福，祈求考試順利，並能如願上心中理想的科系。台南女中校長鄭文儀也與家長會長杜玉玲、老師、志工團到首廟天壇上香，祈求能有好成績。

今年學測將在1月22、23日舉行，由於是舊課綱最後一年，學生無不全力衝測，希望能有好成績，明年不要重考。學生把握最後的兩個多禮拜努力準備，有人乾脆請假，窩在家裡、K館或是補習班內做考前最後複習。

台南一中為了協助學生完成最後衝刺，從昨天晚上起提供晚間諮詢輔導，老師從6點半到8點半在紅樓2樓會議室為學生解惑。家長會除提供麵包、牛奶、茶包、水果等點心為學生充電，擔任中醫師的家長會長莊順發也送老師養身禮物，感謝老師陪伴學生考前衝刺。

廖財固說，學測考前輔導除周末假日外，持續到19日，輔導的老師都排班，學生可先了解老師的排班日期，然後依自己的需求，詢問老師，做最好的準備。

南一中家長會長莊順發（右一）送養生食品感謝伴讀的老師。圖／南一中提供
南一中家長會長莊順發（右一）送養生食品感謝伴讀的老師。圖／南一中提供

學測 南一中

延伸閱讀

學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

相關新聞

【數字看教育】學測、會考國文比「速讀」？ 1分鐘消化135字

因應學測國文考制改變、108課綱素養強調閱讀理解等因素，學測國文科總字數逐年增加，104年全份試題總字數約5862字，107學年度正式破萬字，到109年達11968字，破萬字的長考題在教育界引起熱議。（註：總字數計算方式為扣除卷首尾標題、說明文字與非選題後總和）

學測社會科衝刺有秘訣 名師：掌握概念抓準時事議題

學測就要登場，隨著新課綱實施，近幾年社會科學測考題明顯出現素養與跨科整合的題型，強調的是理解與思考，背誦或記憶性的幾乎不...

學測「勝利」跨年！瀛海中學校長扮鬼滅之刃主角祈福

台南市私立瀛海中學全校兩千多名師生今天在寒流中跨年祈福，感恩與反省2020的陪伴、揮別2020疫情的干擾，並立下心志，要...

國中立定志向 育達陳皓揚參加特殊選才錄取3大學

桃園市私立育達高中進修部陳皓揚經特殊選才管道錄取多所大學，他國中畢業立定志向，不計酬勞從零開始，這次參加特殊選才在「防磁...

中研院院士葉永烜、特聘研究員陳瑞華 獲TWAS科學獎

國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2021年科...

羽球國手韓玉珍放棄師範學校 重考錄取成大不分系

今年剛取得羽球國手資格的韓玉珍，個性獨立，大學原本考上師範學校的體育系，後來發現學校只想把學生培養成體育老師，不是自己想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。