學測前大衝刺！ 南一中上緊發條 開夜間諮輔導
【110學測】
大學學測22日就要登場，台南一中與台南女中今天都到廟宇上香為學生祈福，台南一中也協助學生做最後衝刺，提供晚間諮詢輔導，並且還有宵夜，讓學生活力滿滿拚學測。
台南一中校長廖財固、家長會長莊順發今天上午與家長、老師分別到台南首廟天壇、開基玉皇宮上香，為即將參加學測的考生祈福，祈求考試順利，並能如願上心中理想的科系。台南女中校長鄭文儀也與家長會長杜玉玲、老師、志工團到首廟天壇上香，祈求能有好成績。
今年學測將在1月22、23日舉行，由於是舊課綱最後一年，學生無不全力衝測，希望能有好成績，明年不要重考。學生把握最後的兩個多禮拜努力準備，有人乾脆請假，窩在家裡、K館或是補習班內做考前最後複習。
台南一中為了協助學生完成最後衝刺，從昨天晚上起提供晚間諮詢輔導，老師從6點半到8點半在紅樓2樓會議室為學生解惑。家長會除提供麵包、牛奶、茶包、水果等點心為學生充電，擔任中醫師的家長會長莊順發也送老師養身禮物，感謝老師陪伴學生考前衝刺。
廖財固說，學測考前輔導除周末假日外，持續到19日，輔導的老師都排班，學生可先了解老師的排班日期，然後依自己的需求，詢問老師，做最好的準備。
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