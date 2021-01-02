快訊

中科院2021年首次無限高射擊通報出爐 專家：符合陸導彈來襲實境

清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測社會科衝刺有秘訣 名師：掌握概念抓準時事議題

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測就要登場，最後衝刺階段，台南女中社會科老師提供準備策略。圖／本報資料照片
學測就要登場，最後衝刺階段，台南女中社會科老師提供準備策略。圖／本報資料照片

學測就要登場，隨著新課綱實施，近幾年社會科學測考題明顯出現素養與跨科整合的題型，強調的是理解與思考，背誦或記憶性的幾乎不見，台南女中老師陳正益等人建議考生，複習時可參考課綱主軸，再配合各課的主題、副標題，掌握單元的學習目標會最有效率。

陳正益表示，近3年的學測考題除了開始有跨科整合題型，且命題核心連結學生生活，1月22日就要考試，考生也要有因應這類題型能力。公民科部分，他請考生留意各冊主題：

第一冊題目生活化並與時事結合，也常結合圖表。其中包含人權、媒體識讀、公益與私益、多元文化等，要留意校園人權、校規對學生申訴背後射擊的人權概念、香港反送中、香港版國安法、中國在新疆設在教育營、假新聞，以及土地徵收、公共設施設置過程，私人權利權限制等。並要留意人口統計圖表與性別、家戶所得、少子化、高齡化相結合的題型。

第二冊要留意國內外時事、選舉與政府體制，包含降低投票年齡18歲與廢考、監兩院涉及的修憲議題、罷免案通過門檻，每年必考的選舉制度與席次計算，以及美中關係變化形成的另種冷戰等。第3冊偏重與學生生活相關的法律概念，要留意釋憲條文與人權保障的連結。第4冊要留意環保議題與政府對口罩的管制。

台南女中地理老師黃麗紋表示，地理第1、2冊以基本概念為主，第3、4冊為延伸，建議複習時把基礎概念弄懂，以利圖表判讀。坊間考題不夠嚴謹，多寫及弄懂考古題較重要，不用太擔心時事題，因為時事都是拿來當題幹而非題目。要留意氣候圖、人口金字塔圖、等高線圖等。歷史題多為觀念、概念題，考試時冷靜下來就能找出答案。

台南女中歷史老師洪倖珠表示，考題以素養為導向，並與生活、新聞時事相連結，建議吃飯時可聽一下新聞。韓國男子音樂組合BTS（防彈少年團）成員針對韓戰的言論所引起的事件，要留意韓戰問題。另新冠肺炎疫情對照到歷史上的蝗災、水災、瘟疫、民變，以及古代施粥放糧等救濟、提升經濟措施都要留意。

近年來的學測社會科考題都會出現考古題，洪倖珠請考生要抓緊考古題，並注意寫錯的題目，翻課本審視。遇到數據題時若不會，就靜下心來審題。閱讀題常會加一些背景知識，要注意不要因此被誘，沒抓到核心重點而答錯。制度史常考，如稅制、經濟、人口制度等，只要掌握這些基礎概念就能得分。另社會史會結合時事，學運、美國內戰、歐洲關稅同盟等都要留意。

考題 人權 學測

延伸閱讀

學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

110學測化學／影片看考題趨勢！掌握必考題型、注意萊克多巴胺等時事

相關新聞

學測社會科衝刺有秘訣 名師：掌握概念抓準時事議題

學測就要登場，隨著新課綱實施，近幾年社會科學測考題明顯出現素養與跨科整合的題型，強調的是理解與思考，背誦或記憶性的幾乎不...

學測「勝利」跨年！瀛海中學校長扮鬼滅之刃主角祈福

台南市私立瀛海中學全校兩千多名師生今天在寒流中跨年祈福，感恩與反省2020的陪伴、揮別2020疫情的干擾，並立下心志，要...

國中立定志向 育達陳皓揚參加特殊選才錄取3大學

桃園市私立育達高中進修部陳皓揚經特殊選才管道錄取多所大學，他國中畢業立定志向，不計酬勞從零開始，這次參加特殊選才在「防磁...

中研院院士葉永烜、特聘研究員陳瑞華 獲TWAS科學獎

國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2021年科...

羽球國手韓玉珍放棄師範學校 重考錄取成大不分系

今年剛取得羽球國手資格的韓玉珍，個性獨立，大學原本考上師範學校的體育系，後來發現學校只想把學生培養成體育老師，不是自己想...

啟英貧寒生熱愛小動物 化逆境為養分錄取台大

桃園市啟英高中學生楊理涵，來自單親中低收入戶家庭，父親在她八歲時過世，由馬來西亞華僑的母親在人力仲介公司當翻譯，靠著每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。