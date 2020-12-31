學測將近！高中生過狀元門 高掛青蔥、芹菜與菜頭
【110學測】
大學學測1月22、23日舉行，高雄市新莊高中今天為高三考生舉辦祈福活動，在中廊放置兩扇「狀元門」，門上掛滿青蔥、芹菜與白蘿蔔，期許考生們通過門後也能聰（蔥）穎過人、勤（芹）快、有好彩頭。
新莊高中學生代表李昀翰、傅榆，穿上大學服，宣誓金榜題名的決心。高三全體考生在校長陳良傑敲響象徵考試順利的第一聲鑼聲後，依序步過銀毯，走過狀元門，接受全校師長的祝福。
陳良傑表示，學校特別為高三學生每人準備一份祈福百寶箱，裡面有香穎餐包、起士蛋糕、粽子小吊飾。並請動漫社學生設計校「狗咬粽子」的圖案吊飾，祝福考生們包高中。
新莊高中教務主任鮑遠毅說，這次活動由學校家長會陳素伐會長提議舉辦，動員全校力量，希望藉由溫馨祝福，讓孩子們在大考壓力下能平靜的、勇敢的面對人生挑戰。
三年一班的學生們說，以前沒有參加這種祈福活動，感謝校長用心，也謝謝學校家長會、各處室主任以及老師們精心設計。學測快到了，當成加油。家長會長陳素伐希望祈福活動能成為新莊傳統，日後繼續傳承。
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