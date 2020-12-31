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國中立定志向 育達陳皓揚參加特殊選才錄取3大學

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳皓揚錄取三所大學，同學為他高興。圖／私立育達高中提供
陳皓揚錄取三所大學，同學為他高興。圖／私立育達高中提供

桃園市私立育達高中進修部陳皓揚經特殊選才管道錄取多所大學，他國中畢業立定志向，不計酬勞從零開始，這次參加特殊選才在「防磁箱」、「貼標機系統整合」實務經驗獲面試委員一致好評。   

校方表示，陳皓揚錄取國立海洋大學機電與機械工程學系、國立宜蘭大學機械與機電工程學系、中原大學電機工程學系、工業與系統工程學系工程組等，會有今天的成績，都是他在國中畢業時規畫出的夢想藍圖。為了靠近夢想，國中畢業後以自學，不計酬從零開始的方式步入職場，累積能量通往大學更專業的道路。　

陳皓揚說，國中會考失常，於是選擇可兼顧學業又能即早接觸專業志趣的進修部，靠著父親在自動化產業的人脈，國中畢業後就主動提出不支薪方式進入「系統整合公司」職場，從零開始學習，從現場學組裝機具，並上網自學3D繪圖，製作出「防磁箱」及「貼標機系統整合」，也為特殊選才備審資料大大加分，並獲得面試委員一致好評。　　 

雖已錄取大學，陳皓揚決定另外參加學測，現在白天上課，下午上班，晚上還報名學測衝刺補習班，他説不會覺得辛苦，因為人生目前只經過一次大考國中會考，還想要再給自己一次大型考試的經驗。　　

他建議學弟妹，若想以特殊選才管道進入大學，具有特殊的專業技能非常重要，因為可以讓面試委員在最短的時間發掘特點而被錄取。對於未來，陳皓揚期許自己在大學以學術優先，以理論打好基礎，與自己的實務經驗結合，創造更多不一樣的自己。

育達高中進修部何志海主任（左）、班導黃敏富老師（右）恭喜陳皓揚錄取三所大學。圖／私立育達高中提供
育達高中進修部何志海主任（左）、班導黃敏富老師（右）恭喜陳皓揚錄取三所大學。圖／私立育達高中提供

面試 學測 夢想

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