中研院院士葉永烜、特聘研究員陳瑞華 獲TWAS科學獎

國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2021年科學獎獲獎名單，中研院生物化學研究所陳瑞華特聘研究員獲生物科學獎、院士葉永烜則獲地球、天文及太空科學獎。

TWAS成立於1983年，旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，世界科學院科學獎頒領域包括農業、生物、化學、數學、醫學、物理、社會科學及地球、天文及太空科學等，各領域1至2名獲獎者。

中研院表示，陳瑞華過去曾獲李天德醫藥基金會卓越醫藥科技獎、台灣生技醫藥發展基金會生技講座、教育部學術獎、吳健雄教育基金會台灣傑出女科學家獎，這次以研究細胞訊息路徑和蛋白修飾如何操控細胞凋亡、細胞自噬、以及腫瘤進程獲世界科學院科學獎。