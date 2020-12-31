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中研院院士葉永烜、特聘研究員陳瑞華 獲TWAS科學獎

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華獲世界科學院生物科學獎。圖／中研院提供
中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華獲世界科學院生物科學獎。圖／中研院提供

國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2021年科學獎獲獎名單，中研院生物化學研究所陳瑞華特聘研究員獲生物科學獎、院士葉永烜則獲地球、天文及太空科學獎。

TWAS成立於1983年，旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，世界科學院科學獎頒領域包括農業、生物、化學、數學、醫學、物理、社會科學及地球、天文及太空科學等，各領域1至2名獲獎者。

中研院表示，陳瑞華過去曾獲李天德醫藥基金會卓越醫藥科技獎、台灣生技醫藥發展基金會生技講座、教育部學術獎、吳健雄教育基金會台灣傑出女科學家獎，這次以研究細胞訊息路徑和蛋白修飾如何操控細胞凋亡、細胞自噬、以及腫瘤進程獲世界科學院科學獎。

葉永烜則是彗星及行星科學專家，現任中央大學天文所及太空科學所專案教授。中研院說，葉永烜在太陽系大型结構之動力學起源、彗星離子層物理及行星衛星與磁層電漿作用等研究領域，均有先驅性的傑出貢獻，他同時也是教育部永久國家講座教授、美國地球物理聯會會士，曾獲NASA共服務特殊獎章、亞洲及大洋洲地球科學會阿斯福特獎、美國天文學會行星科學分會之科伊伯獎。

中研院院士葉永烜獲世界科學院地球、天文及太空科學獎。圖／中研院提供
中研院院士葉永烜獲世界科學院地球、天文及太空科學獎。圖／中研院提供

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